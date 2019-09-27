محافظ السويس في جولة مسائية لتفقد أعمال التطوير بميدان الأربعين والكورنيش (صور)
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:34 ص
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أبوبكر عبد المعز
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قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد بجولة مسائية لمنطقة أول السور بحي الأربعين لتفقد أعمال التطوير التي تمت بالميدان وتشغيل النافورة التي تم صيانتها وتطويرها.
كما تفقد ميدان الإسعاف بحي الأربعين والتقي المحافظ القيادات الأمنية وعلي رأسهم اللواء محمد جاد مدير الأمن والقيادات الأمنية للاطمئنان علي الحالة الأمنية.
كما تابع صقر أعمال التطوير التي تتم لإعادة إنشاء ميدان السمسمية علي كورنيش السويس الجديد مرة أخري.
وأكد صقرعلي سرعة الانتهاء من الأعمال التي تتم بشوارع السويس.
واستمع المحافظ الي اقتراحات من اهالي السويس لتنمية المدينة، ومؤكدا علي ابناء السويس أهمية الحفاظ علي ما يتم تطوير من ميادين وحدائق عامة ومنشأت لانها ملك للاجيال القادمة من أبنائنا.
رافق المحافظ في الجولة كلا من العميد ايهاب سراج رئيس حي الأربعين والعميد احمد الاسكندراني رئيس حي السويس ولفيف من القيادات التنفيذية والجمعيات الاهلية والشركات المنفذة لأعمال التطوير.
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