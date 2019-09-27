الرسالة وصلت.. باريس يوجه ضربة قاتلة إلى برشلونة بشأن نيمار

نيمار يقترب من تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان يخطط لتجديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق وذلك بعد ارتباطه بالرحيل إلى برشلونة.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة النادي الباريسي بدأت أول خطوات تجديد نيمار دا سيلفا، حيث اجتمع ليوناردو مدير كرة القدم في باريس سان جيرمان بنيمار من أجل مناقشة العرض الجديد للنجم البرازيلي مع النادي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان متفائل بشأن مفاوضات تجديد عقد نيمار الذي سينتهي عقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو 2020، حيث أشاد ليوناردو باحتراف اللاعب أثناء المفاوضات التي حدثت بينهما حول هذا الشأن.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اسم نيمار ارتبط بالعودة مرة أخرى إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المفاوضات لم تؤت بثمارها واستمر النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان.





وكان أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة صرح أنهم فعلوا كل ما في وسعهم للتعاقد مع لاعبهم السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي وأكد أن النادي لم يدخر جهداً لجلب نيمار من جديد للكامب نو.





وقال جراو في تصريحات صحفية اليوم في مؤتمر مناقشة الموازنة العامة للبارسا :"حاولنا التعاقد مع نيمار بكل قوة، النادي فعل كل شيء ممكن من أجل جلبه من جديد للفريق، قدمنا عرضين على طاولة باريس، أحدهما بدون دمج لاعبين في الصفقة والآخر بوجود لاعبين".





واختتم جراو تصريحاته قائلاً :" لكننا كنا نشعر أن باريس لا ولم يرغب في بيع نيمار أبداً ولا نخطط للتعاقد مع أي لاعب في يناير المقبل".





يذكر أن نيمار كان متواجد بقوة على رادار البلوجرانا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي في ظل عدم سعادته في باريس وندمه على الرحيل عن البارسا لكن المفاوضات بين الطرفين المعنيين لم تصل لطريق النور.



