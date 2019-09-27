عاجل.. عمرو أديب يعلن عن رقم "واتساب مصر" للإبلاغ عن الأعمال التحريضية

نوه الإعلامي عمرو أديب، أن أي شخص يتلقى رسالة بها تحريض، أو دعوة للحشد، أو أي شيىء مريب عليه أن يعد إرسال الرسالة التي وصلته إلى الرقم "01064976557".





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إن هذا الرقم هو رقم "واتساب مصر"، حيث سيقوم رجال الأمن بالتحري وراء الرسائل المشكوك فيها، مضيفا: "إحنا مش هنسلم البلد لاحد.. ومصرهتفضل طول عمرها واقفها على رجليها".





ولفت إلى أن "واتساب مصر" سيكون للإبلاغ عن الرسائل التحريضية أو أحداث شغب، أو أحداث تحريضية، مضيفا: "خلي رجال الأمن يشوفوا شغلهم".



