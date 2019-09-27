حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 27/9/2019 في مصر وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضحت " الأرصاد " أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، وعن القاهرة و الوجه البحري سيشهدان طقس مائل للحرارة، أما شمال الصعيد سيشهد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار و طقس لطيف في الليل.





وتابعت " الأرصاد " في بيان حالة الطقس اليوم في مصر، وأشارات إلى أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما ييؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.





ويشمل بيان " الأرصاد " درجات الحرارة اليوم الجمعة 27/9/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وأيضًا درجات الحرارة في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نستعرض معكم جداول بدرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات الجمهورية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية.