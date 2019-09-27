حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 27/9/2019 في مصر وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضحت "الأرصاد" أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، وعن القاهرة والوجه البحري سيشهدان طقس مائل للحرارة، أما شمال الصعيد سيشهد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار وطقس لطيف في الليل.
وتابعت "الأرصاد" في بيان حالة الطقس اليوم في مصر، وأشارات إلى أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما ييؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
ويشمل بيان "الأرصاد" درجات الحرارة اليوم الجمعة 27/9/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وأيضًا درجات الحرارة في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نستعرض معكم جداول بدرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات الجمهورية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 27/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|24
|33
|شبين الكوم
|23
|33
|طنطا
|23
|32
|دمنهور
|22
|32
|الإسكندرية
|20
|30
|بلطيم
|21
|30
|مطروح
|24
|30
|السلوم
|20
|29
|سيوة
|20
|31
|بورسعيد
|23
|30
|دمياط
|22
|29
|الزقازيق
|21
|34
|الإسماعيلية
|20
|34
|السويس
|21
|34
|العريش
|20
|30
|رفح
|20
|29
|رأس سدر
|20
|33
|نخل
|15
|32
|نويبع
|26
|32
|طابا
|24
|31
|كاترين
|17
|32
|الطور
|23
|32
|شرم الشيخ
|26
|36
|الغردقة
|24
|35
|مرسى علم
|25
|34
|الفيوم
|23
|34
|بني سويف
|23
|36
|المنيا
|20
|35
|أسيوط
|20
|36
|سوهاج
|21
|37
|قنا
|21
|38
|الأقصر
|20
|39
|أسوان
|23
|41
|أبو سمبل
|23
|41
|الوادي الجديد
|21
|40
|شلاتين
|25
|37
|أبو رماد
|26
|36
|حلايب
|28
|34
|رأس حدربة
|28
|34
درجات الحرارة اليوم الجمعة 27/9/2019 في بعض المدن والعواصم العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|29
|44
|المدينة المنورة
|27
|42
|الرياض
|25
|39
|المنامة
|30
|38
|أبوظبي
|31
|39
|الدوحة
|31
|37
|الكويت
|24
|42
|دمشق
|14
|35
|بيروت
|24
|29
|عمان
|17
|34
|القدس
|18
|30
|غزة
|21
|30
|بغداد
|22
|41
|مسقط
|29
|32
|صنعاء
|13
|26
|الخرطوم
|27
|39
|طرابلس
|21
|28
|تونس
|20
|29
|الجزائر
|18
|26
|الرباط
|15
|26
|نواكشوط
|25
|30
درجات الحرارة اليوم الجمعة 27/9/2019 في بعض العواصم الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|15
|29
|كوالالمبور
|24
|32
|طوكيو
|21
|26
|أثينا
|19
|28
|روما
|15
|27
|باريس
|12
|20
|مدريد
|13
|28
|برلين
|12
|18
|لندن
|12
|20
|مونتريال
|13
|19
|موسكو
|04
|11
|نيويورك
|17
|24
|واشنطن
|19
|28
البيان الذي أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 27/9/2019 ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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