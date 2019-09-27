اسعار الذهب اليوم الجمعة 27/9/2019.. والمعدن الأصفر حائر بين السعر العالمي والدولار

اسعار الذهب اليوم

تحركت اسعار الذهب في مصر مع التوجه العالمي ليصعد بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الجمعة، خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة، بالرغم من حالة التذبذب التى شهدها أمس خاصة مع ارتفاع اسعار الدولار وحفاظها على الاستقرار خلال التعاملات الخميس ليتراجع بشكل طفيف بنهاية التعاملات.





اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 592.12 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 690.81 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 789.48 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,226 جنيه.



