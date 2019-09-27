ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار الذهب اليوم الجمعة 27/9/2019.. والمعدن الأصفر حائر بين السعر العالمي والدولار

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
Advertisements
اسعار الذهب اليوم الجمعة 27/9/2019.. والمعدن الأصفر حائر بين السعر العالمي والدولار
اسعار الذهب
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
اسعار الذهب اليوم
تحركت اسعار الذهب في مصر مع التوجه العالمي ليصعد بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الجمعة، خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة، بالرغم من حالة التذبذب التى شهدها أمس خاصة مع ارتفاع اسعار الدولار وحفاظها على الاستقرار خلال التعاملات الخميس ليتراجع بشكل طفيف بنهاية التعاملات. 

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 592.12 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 690.81  جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 789.48  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,226 جنيه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

786 إلى 789

عيار 22 

721 إلى 723

عيار 21

688 إلى 690

عيار 18

590 إلى 591

عيار 14

459 إلى 460

عيار 12

393 إلى 394

الاونصة

24.453 إلى 24.525

الجنيه الذهب

5,504 إلى 5,520

الكيلو

786.286 إلى 788.571

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 789.48جنيه      

 48.40$

سعر الذهب عيار 22

 723.69جنيه

 44.36$

اسعار الذهب عيار 21

690.81جنيه       

42.35$

اسعار الذهب عيار 18

 592.12جنيه

36.30$

سعر الذهب عيار 14

460.53جنيه

28.23$

سعر الذهب عيار 12

394.74جنيه

24.20 $

سعر الذهب عيار 9

296.05جنيه

18.15 $

اسعار أوقية الذهب

24,553 جنيه

1,505 $

اسعار جنيه الذهب

5,226 جنيه

338.78 $

اسعار كيلو الذهب

789,476 جنيه

48,395 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

25 سبتمبر

789.26

690.62

591.95

460.40

394.63

24 سبتمبر

804.03

703.54

603.02

469.02

402.01

23 سبتمبر

798.21

698.45

598.67

465.63

399.11

22 سبتمبر

796.30

696.78

596.24

464.51

398.15

21 سبتمبر

796.30

696.78

597.24

464.51

398.15

20 سبتمبر

795.66

696.22

596.76

464.14

397.83

19 سبتمبر

786.38

688.10

589.80

464.14

397.83

18 سبتمبر

785.97

687.74

589.49

458.49

392.99

17 سبتمبر

788.82

690.23

591.62

460.15

394.41

16 سبتمبر

787.43

689.01

590.58

459.33

393.71

 

اسعار الذهب عالميًا:

صعدت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة، لترتفع بدع من هبوط اسعار الدولار من أعلي مستوي فى عامين ونصف.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1515.20 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.2 بالمائة عند 1507.24 دولار للأوقية، بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 99.008، بعد أن وصل المؤشر أمس إلى 99.032 وهو أعلى مستوى منذ 12 مايو 2017.



Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر العقود الأجلة سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
-
x
17:25
-
الاتحاد
الوحدة
-
x
19:15
-
الفتح
الأهلي
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان

DMCA.com Protection Status