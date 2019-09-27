اسعار الذهب اليوم الجمعة 27/9/2019.. والمعدن الأصفر حائر بين السعر العالمي والدولار
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
786 إلى 789
|
عيار 22
|
721 إلى 723
|
عيار 21
|
688 إلى 690
|
عيار 18
|
590 إلى 591
|
عيار 14
|
459 إلى 460
|
عيار 12
|
393 إلى 394
|
الاونصة
|
24.453 إلى 24.525
|
الجنيه الذهب
|
5,504 إلى 5,520
|
الكيلو
|
786.286 إلى 788.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
789.48جنيه
|
48.40$
|
سعر الذهب عيار 22
|
723.69جنيه
|
44.36$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
690.81جنيه
|
42.35$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
592.12جنيه
|
36.30$
|
سعر الذهب عيار 14
|
460.53جنيه
|
28.23$
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.74جنيه
|
24.20 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
296.05جنيه
|
18.15 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,553 جنيه
|
1,505 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,226 جنيه
|
338.78 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
789,476 جنيه
|
48,395 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
25 سبتمبر
|
789.26
|
690.62
|
591.95
|
460.40
|
394.63
|
24 سبتمبر
|
804.03
|
703.54
|
603.02
|
469.02
|
402.01
|
23 سبتمبر
|
798.21
|
698.45
|
598.67
|
465.63
|
399.11
|
22 سبتمبر
|
796.30
|
696.78
|
596.24
|
464.51
|
398.15
|
21 سبتمبر
|
796.30
|
696.78
|
597.24
|
464.51
|
398.15
|
20 سبتمبر
|
795.66
|
696.22
|
596.76
|
464.14
|
397.83
|
19 سبتمبر
|
786.38
|
688.10
|
589.80
|
464.14
|
397.83
|
18 سبتمبر
|
785.97
|
687.74
|
589.49
|
458.49
|
392.99
|
17 سبتمبر
|
788.82
|
690.23
|
591.62
|
460.15
|
394.41
|
16 سبتمبر
|
787.43
|
689.01
|
590.58
|
459.33
|
393.71
اسعار الذهب عالميًا:
صعدت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة، لترتفع بدع من هبوط اسعار الدولار من أعلي مستوي فى عامين ونصف.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1515.20 دولار للأوقية.
وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.2 بالمائة عند 1507.24 دولار للأوقية، بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 99.008، بعد أن وصل المؤشر أمس إلى 99.032 وهو أعلى مستوى منذ 12 مايو 2017.
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