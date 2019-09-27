"إكسترا نيوز" تكذب "الجزيرة" القطرية بشأن ادعاء وجود تظاهرات بالمنصورة الآن (فيديو)

قامت فضائية "اكسترا نيوز" بإذاعة بث مباشر لبعض المناطق في المنصورة، التي تدعي فضائية "الجزيرة" بوجود تظاهرات فيها، حيث أظهر البث خلو هذه المناطق من التجمعات.





ومن جهة أخرى، قال نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن المنصورة، إنه لا يوجد أي مظاهرات في المنصورة، مضيفا: "لو في مظاهرات حد يقولنا فين، ده خيال، وأوهام، الناس عندنا بتتفسح"، مؤكدا أنه متواجد طوال اليوم بالمنصورة.







هذا وقامت فضائية "الجزيرة" بإذاعة فيديوهات مفبركة لبعض التظاهرات في ميدان التحرير والسويس يوم الجمعة الماضي، حيث قامت بنشر فيديو لاحتفال المصريين بالوصول لمونديال روسيا على أنه مظاهرات في ميدان التحرير، وقامت بنشر فيديو آخر لاحتفال جماهير النادي الأهلي بفوز الأهلي على الزمالك، على أنها مظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية.









وبعدما نجح نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، بكشف زيف هذه الفيديوهات، قامت فضائية الجزيرة، بالاعتذار مؤكدة أنها قامت بنشر فيديوهات متداولة للتظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقام المقاول الهارب محمد علي بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية للدعوة للتظاهرات ضد مؤسسات الدولة المصرية بعد بث شائعات وأمور غير حقيقية عن الدولة المصرية، وهذا يأتي في اطار اطلاق جماعة الإخوان الإرهابية حملة ضد مؤسسات الدولة المصرية.



