"إكسترا نيوز" تكذب "الجزيرة" القطرية بشأن ادعاء وجود تظاهرات بالمنصورة الآن (فيديو)
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:30 ص
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كساب أحمد
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قامت فضائية "اكسترا نيوز" بإذاعة بث مباشر لبعض المناطق في المنصورة، التي تدعي فضائية "الجزيرة" بوجود تظاهرات فيها، حيث أظهر البث خلو هذه المناطق من التجمعات.
ومن جهة أخرى، قال نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن المنصورة، إنه لا يوجد أي مظاهرات في المنصورة، مضيفا: "لو في مظاهرات حد يقولنا فين، ده خيال، وأوهام، الناس عندنا بتتفسح"، مؤكدا أنه متواجد طوال اليوم بالمنصورة.
هذا وقامت فضائية "الجزيرة" بإذاعة فيديوهات مفبركة لبعض التظاهرات في ميدان التحرير والسويس يوم الجمعة الماضي، حيث قامت بنشر فيديو لاحتفال المصريين بالوصول لمونديال روسيا على أنه مظاهرات في ميدان التحرير، وقامت بنشر فيديو آخر لاحتفال جماهير النادي الأهلي بفوز الأهلي على الزمالك، على أنها مظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية.
وبعدما نجح نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، بكشف زيف هذه الفيديوهات، قامت فضائية الجزيرة، بالاعتذار مؤكدة أنها قامت بنشر فيديوهات متداولة للتظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام المقاول الهارب محمد علي بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية للدعوة للتظاهرات ضد مؤسسات الدولة المصرية بعد بث شائعات وأمور غير حقيقية عن الدولة المصرية، وهذا يأتي في اطار اطلاق جماعة الإخوان الإرهابية حملة ضد مؤسسات الدولة المصرية.
وكانت قد أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مصورا يستعرض تفاصيل اعترافات متهم بالتحريض على التظاهر.
وظهر بالتقرير شخص يُدعى حسين عبد الصمد، من شبرا مصر، تزوج في شبرا مصر، ثم انتقل بعدها إلى الشرابية وكان يعمل نقاشا وسمسارا، وتعرف على شخص يعمل في مصنع أحذية، وكان يبحث عن فرصة عمل أخرى، فقال له هذا الشخص: "تعالى معايا المصنع اعرفك على صاحبه، وتشتغل معانا توزع كوتشيات أو تشتغل في المصنع"، وبعد أن التقى بصاحب المصنع اكتشف أنه شخص إخواني، وتحدث معه عن أنه يسعى لمساعدة الناس، وأنهم يقومون بتوزيع كوبونات على المواطنين تتضمن توزيع هدايا وأموال على أهالي المنطقة الشعبية التي يقيم بها للمشاركة في التظاهرات التي تدعو إليها جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع "عبد الصمد"، خلال التقرير، أن أهالي المنطقة التي يقيم بها كانوا كثيرين، وقام بتوزيع الكوبونات التي أعطاها له صاحب مصنع الأحذية للمواطنين رجال ونساء للنزول للمشاركة في المظاهرات، ويقوم بـ"حدف" الطوب ومشاركة المتظاهرين في التظاهر والتخريب، موضحًا أنه كان يحصل على كل كوبون يقوم بتوزيعه نسبة من الأموال، وقام بذلك بعد أن أقنعه صاحب المصنع أنهم يقومون بحث المواطنين على النزول للتظاهر من أجل وطنهم، مشددًا على أنه كان يدعو المواطنين للنزول للمظاهرات للقيام بالتظاهر والتخريب، مضيفًا: "الناس فقيرة وما بيصدقوا يلاقوا فلوس ويقبلوا ينزلوا، وكانوا بيعملوا اللي بنكلفهم بيه وزيادة".
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