عمرو أديب: "بيان التحذير من مظاهرات الغد مضروب.. واللي عايز ينزل ينزل" (فيديو)

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما يتم تداوله بشأن تحذير أحد ضباط المخابرات للشعب المصري من النزول للتظاهر لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها، مجرد بيان مضروب وليس حقيقيا.





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، "اللي عايز ينزل ينزل، واللي عايز يقعد يقعد.. يوم عادي جدا، إشمعنا إحنا حرام علينا نقول للناس انزلوا، بلدنا وإحنا حرين، ولا هو حرام علينا، وحلال عليكم"، منوها بأن التحذير المضروب نشره شخصص اسمه مسعد المالحي المالحي، معقبا ساخرا: "مين مالحي المحالي ده، ولا سالخي السالخي ده".





وأَضاف، "أنتم مالكم ننزل ولا مننزلش.. حد عمره شاف مصر بتتدخل في شئون دولة أخري، إحنا ناس كافيين خيرنا شرنا.. واللي عايز ينزل ينزل، واللي عايز يعد يتفرج على ماتش يعد، أو يعمل حلة محشي يعمل، أو يروح لحماته يروح، واللي عايز يروح يتفسح يروح.. إحنا عندنا يوم عادي جدا".





وأوضح أنه سيكون هناك احتفالية غدا عند المنصة بحضور عدد من الفنانيين والرياضيين، وستكون الاحتفالية في الرابعة عصرا، معقبا: "أربعة عندنا يعني علامات النصر".



