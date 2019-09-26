الانقلاب في قطر.. عادة ملكية موروثة (فيديو)



وأشار إلى أن الأشياء الساخرة دائمًا ما تؤثر في الشعب المصري، خاصة عند استحضار شخصيات سينمائية شهيرة مثل عادل الإمام أو محمود عبد العزيز، معقبًا: "هذه الشخصيات عندما يشاهدها المواطن لأول مرة يستدعي كم كبير من الإفيهات والضحك، وهذا يؤدي إلى سهولة توصيل الرسائل المختلفة"



ولفت إلى أن مسرح "وراء الستارة" وصل للمشاهد المصري بكل وضوح وسهولة، خاصة أنه اعتمد على شخصيات سياسية بشكل كوميد ساخر على شكل كارتون.









عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، مقطع فيديو من المسرح السياسي "وراء الستارة" يتناول بشكل كوميد الانقلابات في قطر، مؤكدًا أنه عادة موروثة.وظهر تميم بن حمد، أمير قطر في شكل كارتوني وهو في أحد الفصول، قائلًا: "والدي في رحلة في الخارج، وعاوزين نعمل فيه نفس الانقلاب اللي عمله في والده، اللي هو جدي، اللي هو نفس الانقلاب اللي عمله جدي في أبوه، دي عادات وتقاليد موروثة، لازم نحافظ عليها ونكررها جيل بعد جيل".وقال عادل حسان، مدير مسرح الشباب بوزارة الثقافة، خلال حواره بنفس البرنامج، إن "وراء الستارة" مسرح سياسي ساخر تناول الأحداث السياسية بذكاء شديد للغاية سواء في اختيار الشخصيات التي وظفت في هذا العمل أو المحتوى الذي قدمه هذا المسرح الساخر.