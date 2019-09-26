لذوي الإعاقة.. اعرف الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للقرائ من معلومات المتلعقة باستخراج جواز السفر وتجديد بطاقة الرقم القومي و استخراج رخصة القيادة ، إلى جانب الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتجديد رخص السيارات، والاستعلام عن فواتير الكهرباء والتليفون.. إلخ، وفيما يلي نستعرض عليكم الخطوات المفترض اتباعها والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة لذوي الإعاقة :





الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة لذوي الإعاقة





- بطاقة الرقم القومي وصورة منها





- 4 صور شخصية





- شهادة طبية معتمدة (مختومه) من طبيب أو من مركز طبي أو مستوصف أو مستشفى (تخصص أمراض باطنه) تفيد بخلو المتقدم من أمراض الباطنة وضغط الدم ......إلخ وتمتعه بصحة جيدة التى تمكنه من قيادة السيارة.





- شهادة طبية معتمدة (مختومه) من طبيب أو مركز طبي أو مستوصف أو مستشفى (تخصص عيون) تفيد بمستوى قياس النظر لكل عين على حده على الا يقل المعدل عن ٩/٦ لكل عين.





0 اجتياز اختبار اللياقة البدنية أمام القومسيون الطبى المختص و ثبوت قدرته على قيادة سيارة من نوع فني مخصص يتناسب مع اعاقته





- شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية





- اجتياز الاختبار النظري و العملي في قيادة السيارة المخصصة





- معفي من الرسوم عدا تكاليف الملفات





اعرف خطوات وإجراءات استخراج رخصة السيارة للمزيد من التفاصيل اضغط هنا يعاني البعض من الصعوبات عند التوجه لإدارات المرور لاستخراج رخصة السيارة، وذلك لعدم الدرايه الكافية بالإجراءات والاوراق المطلوبة، لذلك تحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية، على تقديم كل الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطنون، ومن خلال السطور التالية نشرح لحضراتكم خطوات استخراج رخصة السيارة والاوراق المطلوبة...





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