طلعت يوسف: الفوز على العربي الكويتي يمنحنا دفعة قوية في مباريات الدوري

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عبر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على العربي الكويتي وتأهله للدور المقبل من بطولة كأس الملك محمد السادس للأبطال.



وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب خضنا المباراة في ظروف مرهقة بسبب قرب مباراة اليوم أمام الزمالك".



وتابع :"خلال المباراة منحنا بعض اللاعبين فرصة اللعب، وفي النهاية حققنا الفوز".



وواصل :"الفوز في مباراة اليوم يمنحنا دافع ولكن أنتظر من اللاعبين الأفضل من ذلك، أنا طماع وإن شاء الله يقدموا الأفضل فيما هو قادم".



وأشار :"نتمنى أن نخوض مبارياتنا في ستاد الإسكندرية لأننا لم نتأقلم على ستاد برج العرب".



وأردف :"نطمح في الوصول بأعلى مكانات، ستواجهنا الكثير من المعوقات لكن علينا أن نعمل ونسعى ونجتهد وننتظر التوفيق



وأتم حديثه :"الدوري هذا الموسم من أصعب ما يمكن جميع الفرق مميزة للغاية، وقاموا بتدعيم فرقهم بصفقات جيدة، ونجحوا في سد الثغرات التي عانوا منها في الموسم الماضي".

