"يارب احفظ مصر" بهذه الكلمات تامر حسني يختتم حفله بجامعة مصر الدولية

اختتم الفنان تامر حسني، منذ قليل حفله المقام بجامعة مصر الدولية على أنغام "أنا مصري"، حيث طلب من جميع الحاضرين أن يرددوا وراءه "يارب إحفظ مصر"، مؤكدًا علي قوة مصر وذلك وسط عدد مهول من الحاضرين.





ولبى حسني، رغبة طلبة جامعة مصر الدولية في حفله حيث أعطى الفرصة لثلاثة طلاب من الجامعة للغناء معه على خشبة المسرح وقدم كل طالب أغنية كاملة.





وشجع تامر، كل طالب بالتمسك بحلمه مؤكدا على أنه لا يوجد مستحيل ولكن يجب علينا التحلي بالصبر والعند تجاه الأحلام.





قدم حسني، في الحفل باقه من أجمل أغانيه أبرزها بطله العالم في النكد، كل مرة، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، حبيبي خلاص، وأخيرا، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.





وحرصت إدارة الجامعه علي تكريم حسني، بإهدائه درع تكريم علي مجمل أعماله الفنية.





حفل الإسكندرية





كما يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل تخرج طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وذلك يوم 29 سبتمبر بفندق تيوليب برج العرب.





ومن المفترض أن يقدم حسني، في الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، وسط عدد كبير من الحاضرين.





حفل ستاد القاهرة.





وأحيا الفنان تامر حسني، مؤخرا حفلا كبيرا بإستاد القاهرة الدولي، وشهد حضورًا هائلًا تخطي 60 ألف مشاهد.





وشهد الحفل موقف غريب علي فعله من قبل أي نجم وهو عند ملاحظة حسني، أثناء غنائه علي خشبه المسرح تدافع الجمهور للوصول إلى مسرحه وسط أجهزة الفاير ووركس، وهو ما جعله يوقف الحفل بسبب خوفه الشديد عليهم وسأل عن صاحب الحفل وصمم علي عدم الاستكمال إذا لم يحضر، لحل مشكله الزحام.





ورحب الجمهور برد فعل تامر عند شعوره بوجود آذى علي الجمهور، والذي ردد عقب الموقف قائلا:" تامر حسني يعني الرجولة".





وقدم حسني علي مدار ساعتين وسط هتافات وصيحات جميع الحاضرين التي ملأت أركان المسرح، مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثة أبرزها "بطلة العالم في النكد، ناسيني ليه، تليفوني رن، لو كنت نسيت، يابنت الإيه، يا تاعبني كفاياك أعذار، قابلتيني.





تصريح من السيد تامر وجيه بخصوص حفلات صيف 2019





وأعلنت مؤخرًا الشركة المنظمة لجميع حفلات الصيف لهذا العام من خلال مدير عام الشركة السيد تامر وجيه، تفوق النجم تامر حسني بحفله الذي أقيم في مدينه العلمين الجديدة، على جميع حفلات الصيف للفنانين المصريين والعالميين من حيث الحضور الجماهيري الأعلى والتنظيم الأرقى وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر حفل النجم تامر حسني وتخطيها أسعار تذاكر النجمة العالمية چينفر لوبيز إلا أن حفله كان الأكثر جماهيريًا والأعلى تنظيمًا.





ويأتي الحفل بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، فشهد الحفل حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي شاركته الغناء والعزف، واحتفلت معه بمرور 15 عام علي بداية مسيرة تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي.





وقع الاختيار علي تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل "إيجيبت كالندر" ليُمثل مصر أمام الفريق العالمي Gipsy Kings في حفل مدينة العلمين الجديدة لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي والأعلى أجرًا في الشرق الأوسط، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار "كامل العدد" وضعت فئة استثنائية جديدة لتذاكر الحفل تصل إلى 60 ألف جنيه ليتخطي أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئه من التذاكر حوالي 12 شخصًا من الشخصيات العامة والدبلوماسية ورجال الدولة.



