الكنيسة القبطية: "السيسي تاج راسنا.. وغدًا ستكون ملحمة وطنية لا تقل عن 30 يونيو" (فيديو)

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علق المستشار نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، على ما تردد في القنوات الإخوانية وصفحات السوشيال ميديا التابعة للإخوان بشأن نزول أقباط مصر في تظاهرات الغد معهم، قائلًا: "دي نكتة ولا إيه بالظبط، أنا بشمئز من هذا الكلام".



وأضاف "جبرائيل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس: "لو كنتوا ناسين أفكركم ولو مكنتوش عارفين أعرفكم، أقباط مصر لم ينسوا حرق الكنائس، والأقباط لم ينسوا محاصرة المقر البابوي، والأقباط لم ينسوا قص شعر البنات في المترو، والأقباط لم ينسوا عندما حرقتكم البطرسية والمرقسية وأبوالنجا في يوم واحد، الأقباط لم ينسوا محاولتكم اغتيال البابا تواضروس في الإسكندرية يوم أحد الزعف، الأقباط لم ينسوا كل ذلك".



وتابع مستشار الكنيسة القبطية: "أنتم نسيتوا إن الأقباط كانوا مع إخواتهم المسلمين خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو وفي 3 يوليو"، مستكملًا: "سنقوم بإقامة مؤتمر غدًا لإيصال صوت المصريين بالخارج المنحزين لرئيسهم ومؤسستهم العسكرية".



وأكد: "ندعم رئيسنا وقائدنا وجيشنا ومؤسستنا وشرطتنا، غدًا ستكون ملحمة مصرية لا تقل عن ثورة 30 يونيو، هو في رئيس على مدار 60 سنة زار الكاتدرائية غير الرئيس السيسي، هو في رئيس هنأ الأقباط غير الرئيس السيسي، هو في رئيس افتتح أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية غير الرئيس السيسي"، معلقًا: "الرئيس السيسي تاج راسنا، ووضع روحه على كفه لإنقاذ مصر".

