آس: ريال مدريد مهدد بفقدان نجمه في الديربي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فرص مشاركة نجم ريال مدريد مهددة في معركة الديربي القادمة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.





وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن موقف ثلاثي ريال مدريد المصاب مارسيلو ومودريتش وإيسكو من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الثنائي لوكا مودريتش وإيسكو شاركا بشكل طبيعي في تدريبات الفريق وباتا جاهزين لخوض المباراة الهامة والمنتظرة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فرصة مارسيلو في المشاركة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد ستكون معقدة على عكس زميليه مودريتش وإيسكو.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الملكي سيخل ضيفا على أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد السبت القادم على ملعب واندا متروبوليتانو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.





وأكدت تقارير صحفية مؤخرًا عودة ريال مدريد إلى التدريبات عقب الفوز على أوساسونا استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.





وأكدت التقارير جاهزية مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد ولوكا مودريتش وإيسكو بينما واصل ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي عملية التعافي من الإصابة التي يعانون منها.





واستدعى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ألتوب وفيدالجو وفران جارسيا وسيرجيو لوبيز ودي لا فوينتي وخافي هيرنانديز من الكاستيا من أجل التدرب مع الفريق الأول.