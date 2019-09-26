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عمرو عبدالحميد يكشف سبب هجوم "أردوغان" على مصر (فيديو)

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:18 م
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عمرو عبدالحميد يكشف سبب هجوم أردوغان على مصر (فيديو)
أردوغان
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن زميله الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" نحج في اعداد حوارًا يعد سبقًا إعلاميًا من طراز فريد على المستوى العالمي، لافتَا إلى أن هذا الحوار سيتم عرضه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن هذا الحوار يرسل عدة رسائل للشارع التركي والإقليم والعالم ككل، وهذا يأتي في اطار الرد على الحرب الاعلامية والسياسية والدبلوماسية التي يشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مصر، خاصة أن هذه الحرب وصلت لمدى بعيد جدًا، حيث أطلقت تركيا العديد من القنوات التي تعمل على زعزعة استقرار مصر.

ولفت إلى أن الشعب التركي شقيق للشعب المصري، ولكن المشكلة تكمن في أن قيادته تحمل العداء للدولة المصرية بكافة مؤسساتها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو العدو رقم واحد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتحدث عنه في أي مكان.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يترك مناسبة دون الهجوم على الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يرجع إلى "السيسي" قام بالاستجابة لإرادة الشعب المصري في ثورة 30-6، وقام بإزاحة حكم الإخوان مما أنهى أحلام الرئيس التركي في السيطرة على مصر.
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