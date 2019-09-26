فضيحة جديدة.. الجماعة الإرهابية تتنصل من الدعوة للتظاهر (فيديو)



ولكن الفترة الأخيرة تم عرض عدد من التسريبات التي تكشف زيف الإخوان وإدعاءاتهم، وأنهم يعملون وفقا للمال، ولا يستهدفون مصلحة الدولة، وكل ما يهمهم هو مصالحهم الشخصية، حتى وأن كان على حساب مصر والشعب المصري.

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو للمذيع الإخواني محمد ناصر وهو يتلقى اتصالا هاتفيا من مراسل البرنامج والذي زعم فيها أن هناك مظاهرة في الجيزة قام به شباب، مما أثار غضب الإخواني الهارب محمد ناصر.وعقب "الإبراشي"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الخميس، أن الإخوان يدعون في الفترة الأخيرة أن ما يحدث في مصر ليس له علاقة بالإخوان، منوها بأن مراسل القناة أخبر محمد ناصر على الهواء أن شباب هم من قاموا بالمظاهرة.وأضاف: "هما مش عايزين كده، هما عايزين يوهموا الناس أن الإخوان مش بينزلوا.. هما بينفوا حتى مجرد نزولهم الشارع"، كاشفا أن قيادات الجماعة نبهت على أتباعهم عدم ذكر كلمة انقلاب، أو يسقط حكم العسكر لأنها هتافات إخوانية، فهم يريدون نفي أن من يتواجد في الشارع إخوان".ودأبت قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية مهاجمة مصر، وشن حرب على الإدارة المصرية مستغلين في ذلك قدرتهم على الكذب والتزييف، ونشر الأكاذيب، وفبركة الفيديوهات، حتى يخدعوا الشعب المصري، ويدعوه للنزول ضد دولته في محاولة منهم لإسقاط الدولة المصرية.