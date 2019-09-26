انطلاق معرض "كنوز" بمتحف سوهاج القومي بمناسبة اليوم العالمي للسياحة (صور)

افتتح الدكتور علي الهواري مدير متحف سوهاج القومي صباح اليوم معرض "كنوز" بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، والذي شهد عدد كبير من المهتمين بالشأن التراثي والسياحي في مصر.





وضم المعرض 36 قطعة أثرية في ثلاث فتارين، الأولى تمثل المعابد المصرية القديمة، والثانية تحكي عن أشهر المقابر المصرية القديمة ومحتوياتها، والثالثة تحكي عن المزارات السياحية ورموزها من كل حضارة سواء رومانية أو بطلمية أو قبطية او إسلامية.





شهد الافتتاح الدكتور عبد الناصر يس عميد كلية الأثار، وعدد من المهتمين بالشأن الأثري، وعبر الضيوف عن المجهود المبذول في تهيئة المعرض والمتحف للزائرين.





ومتحف سوهاج القومي استغرق تأسيسه وافتتاحه 25 عامًا، وكان الافتتاح أحد أهم العلامات البارزة في انجازات وزارة الآثار العام الماضي 2018م، حظي المتحف باهتمام القيادة السياسة إلى الدرجة التي دفعت السيد رئيس الجمهورية بنفسه لافتتاح المتحف، ليسجل بذلك صفحة من الصفحات المضيئة في تاريخ المحافظة.





ويقع المتحف على ضفة نهر النيل في المدينة العريقة، على بعد أمتار قليلة من كوبرى إخميم، وهو يتكون من بدروم يضم قطع أثرية تستعرض الفكر الديني عند قدماء المصريين من البعث والخلود، وكذلك الحج في العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية.





وفي الدور الأرضي والمدخل الرئيسي، يضم عدد من التماثيل والقطع الأثرية لملوك الأسرتين الأولى والثانية، وكذلك يضم قطعا أثرية نتاج الحفائر في سوهاج، وهي تحكي تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور، بخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية إضافة إلى التطرق للتراث الشعبي فيها، والتركيز على عادات وتقاليد الأسرة، وكذلك الصناعات التي اشتهرت بها، ومنها صناعة النسيج في أخميم.





كما يضم المتحف مجموعة أخرى من القطع الأثرية، التي تم اكتشافها في محافظة سوهاج، الموجودة بمخازن الآثار، والت تم نقلها للمتحف لتخدم سيناريو العرض، وقد تم نقل بناء على اجتماع لجنة سيناريةو العرض قطع من المتحف المصري بالتحرير، وبعض مكتشفات حفائر منطقة آثار أبيدوس، لاستكمال سيناريو العرض المتحفي في المتحف.



