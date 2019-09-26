أخبار ريال مدريد: صفقتين من العيار الثقيل تقتربان من العيار وزيدان يعلن عن تشكيل ديربي مدريد وخيانة تلوح في الأفق

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 26 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول سافيتش نجم لاتسيو دائرة اهتمامات الملكي وعودة مارسيلو لتدريبات الفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم لاتسيو على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني يفكر في التعاقد مع نجم وسط جديد في الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأفاد موقع الدون بالون الإسباني بأن بيريز يرغب في التعاقد مع لاعب وسط لتقدم الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش في السن كما أنه لا يوجد لاعب آخر قادر على تعويضهما.

وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان كان يطمح في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد ولكن لم ينجح الملكي في ضمه بسبب مطالب مانشستر يونايتد أما الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام فلا يحب زيدان وجوده في الفريق.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن بيريز طرح على زيدان أسماء كلا من فان دي بيك وفابيان رويز ودي بروين وحسام عوار إلا أن المدير الفني الفرنسي رفض كل هذه الأسماء في الصيف الماضي.

وذكر الموقع الإسباني أن بيريز سيتجه للتعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو والذي لا يرغب في اللعب مع النادي الإيطالي ويريد اتخاذ خطوة للانضمام لريال مدريد.

وأوضح الموقع الإسباني أن بيريز معجب بقدرات سافيتش ولكنه يرفض دفع 120 مليون يورو للتعاقد معه وهذه هي مطالب النادي الإيطالي المادية.

وكانت تقارير صحفية إيطالية كشفت في الشهر الماضي عن العديد من التطورات في نادي إنتر ميلان بشأن التعاقد مع النجم الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط فريق لاتسيو.

وبحسب ما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي فإن النيترازوري لن يتحرك لضم سافيتش قبل أن يتخلص من خدمات الثنائي ماورو إيكاردي وجواو ماريو، حيث يحتاج الإنتر إلى أموال بيع ماورو إيكاردي فقط من أجل إبرام صفقة نجم لاتسيو هذا الصيف.

وأفادت التقارير أن مسؤولو نادي لاتسيو يقدرون قيمة اللاعب الصربي ميلينكوفيتش سافيتش هذا الصيف بنحو 100 مليون يورو.





- خيانة تلوح في الأفق.. رايولا يهدد مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عالمية أن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يهدد مستقبل موكله مع الشياطين الحمر وأنه يسعى إلى نقل موكله إلى برشلونة بدلا من انضمامه إلى ريال مدريد.

ونقل موقع جول العالمي عن موقع دون بالون الإسباني أن بوجبا سيتم عرضه على برشلونة عن طريق رايولا إذا لم يتوصل ريال مدريد لاتفاق شخصي مع نجم منتخب الديوك الفرنسية.

وأشار الموقع العالمي إلى أن ريال مدريد لا يرغب في تلبية مطالب بوجبا المالية المُرتفعة تحديداً على صعيد الراتب الشخصي، حيث يتطلع نجم يوفنتوس السابق للحصول على راتب يوازي ضعف ما يجنيه إيدين هازارد مع الملكي الأمر مما دفع رايولا بالتهديد بنقل بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا إلى برشلونة.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أمس بأن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد طالب إدارة الشياطين الحمر حصول موكله على راتب أسبوعي تبلغ قيمته حوالي 600 ألف جنيه استرليني من أجل الاستمرار في الفريق وتجديد عقده مع الشياطين الحمر.

وأفادت شبكة Diario Madridista الإسبانية بأن رايولا يسعى إلى الضغط على إدارة مانشستر يونايتد لإجبارها على بيع بوجبا إلى ريال مدريد في الصيف المقبل خاصة أن راتب النجم الفرنسي الأسبوعي يصل في الوقت الحالي إلى 290 ألف جنيه استرليني فقط.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف عام 2021 مما يعني أن إدارة الشياطين الحمر ستكون مجبرة على بيع بوجبا في العام المقبل خوفاً من رحيله بشكل مجاني عن الأولد ترافولد عقب نهاية عقده مع الفريق رسمياً.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يترقب آخر التطورات بشأن مفاوضات بوجبا وإدارة مانشستر يونايتد، حيث يستعد فلورنتينو بيريز رئيس الملكي لخطف بوجبا مجدداً إذا وصلت المفاوضات مع إدارة ناديه إلى طريق مسدود في المرحلة المقبلة.





- ماركا: زيدان سيدخل موقعة الديربي بهذه التشكيلة النارية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استقر بنسبة كبيرة على تشكيلة الفريق الملكي الأساسية، التي ستخوض موقعة الديربي يوم السبت المقبل أمام أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن زيدان استقر بشكل رسمي على تشكيل المرينجي التي ستواجه أتلتيكو مدريد في الديربي.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي :-

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - فاران - راموس - كارفخال

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - خاميس

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - بيل





- مفاجأة سارة لريال مدريد قبل موقعة الديربي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني؛ تدريباته صباح اليوم الخميس؛ عقب الفوز على أوساسونا بالدوري الإسباني.

وتواجد البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر الفريق؛ خلال مران الفريق؛ عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا؛ وغيابه أمام أوساسونا؛ بالليجا.

ومن المقرر أن يتأكد مشاركة أو غياب مارسيلو؛ خلال الساعات المقبلة أمام أتليتكو مدريد؛ بديربي العاصمة على ملعب واندا ميتروبوليتانو؛ بالجولة الخامسة بالدوري الإسباني.

وعبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن فخره بالأداء الذي قدمه لاعبو الصف الثاني في انتصار الفريق على أوساسونا 2-0، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 6 في الدوري الإسباني، بينما أظهر شعوره بالسعادة للهدفين اللذين سجلهما الشابان البرازيليان الواعدان فينيسيوس جونيور، ورودريغو غويس





- هازارد يوجه رسالة قوية إلى أتلتيكو مدريد قبل الديربي

وجه البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، رسالة قوية إلى أتلتيكو مدريد، وذلك قبل موقعة الديربي المرتقبة بين الفريق مساء السبت المقبل في الدوري الإسباني.

وقال هازارد أنه سيخوض أول ديربي له أمام أتلتيكو مدريد، برغبة في "التسجيل والفوز" على ملعب واندا متروبوليتانو، حيث سيواجه صديقه دييغو كوستا.

قال هازارد: "تعلم كيف تكون المشاعر في مثل هذه المباريات في ظل شغف وتنافسية المشجعين، لا سيما حين يتعلق الأمر بفريقين من نفس المدينة مثل ريال مدريد وأتلتيكو".

وأضاف: "أرغب في التسجيل والفوز في الدريبي، كل ما أريده إسعاد الجماهير".

وتابع: "في مباريات الديربي تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين، إذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات، وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك الفوز".

وأبرز: "استعد بطريقة عادية وليس لدي روتين بعينه، أحاول التركيز قبل المباراة وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب".





- 34 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن صفقته الكبرى

يبدو أن هناك انفراجة في صفقة لاعب الوسط الذي يحتاجه ريال مدريد، حيث سعى الفريق الملكي للتعاقد مع عدد من اللاعبين في الصيف في مقدمتهم بوجبا نجم مانشستر يونايتد واريكسن لاعب توتنهام، ولكن لم ينجح الفريق في ضم أي منهما.

ويعد إريكسن لاعب وسط توتنهام، خيار مثالي لتعزيز وتدعيم صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات .

وذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، أن رئيس نادي توتنهام لا يمانع في رحيل إيركسن لريال مدريد في يناير المقبل مقابل 34 مليون يورو .

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام كان يريد 113 مليون يورو نظير رحيل النجم الدنماركي في الصيف، ولكن الآن أبدى استعداده لرحيله مقابل 34 مليون يورو، بدلا من رحيله مجانا في نهاية الموسم.

وألمحت الصحيفة الى أن ريال مدريد قد يتحرك لضم إيركسن في يناير خاصة بعد فشله في ضم بول بوجبا، وحاجة الفريق للتدعيم في وسط الملعب.





- نجم ريال مدريد يبدأ الاستعداد للديربي.. و8 تغييرات جديدة

بدأ ريال مدريد استعداداته لموقعة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، والتي ستقام مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد ساعات من انتصاره على أوساسونا بلاعبين من الصف الثاني والذي ساعده على تصدر جدول "الليغا"، عاد الفريق "الملكي" للتدرب استعدادا لمواجهة "الروخيبلانكوس".

وأجرى المدير الفني للملكي، زين الدين زيدان، ثمانية تغييرات على التشكيل الأساسي للسماح لباقي اللاعبين بالوصول إلى "الدربي" وهم في حالة انتعاشة، بينما خضع اللاعبون الأساسيون الذين لا غنى عنهم في الدربي وشاركوا أمام أوساسونا لتدريبات منفصلة اقل كثافة، وهم سرجيو راموس وكاسيميرو وتوني كروس.

واعتماداً على مدى تطور حالة مارسيلو خلال الساعات المقبلة، سيحدد زيدان إذا ما كان سيشغل مركز الظهير الأيسرفي "الدربي"، أو سيعاود الاعتماد على ناتشو فرنانديز الذي لعب فيه نظراً لإصابة الفرنسي فيرلاند ميندي.

وغاب ميندي عن التدريب للتعافي من إصابة بتمزق عضلي، وكذلك ماركو أسينسيو الذي يواجه فترة تعافي طويلة من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم.

ويتصدر الريال جدول الليجا بـ14 نقطة وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد واربع نقاط عن برشلونة.





- هازارد يكشف تحديه أمام أتليتكو مدريد

صرح البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد، أنه سيخوض أول ديربي له أمام أتلتيكو مدريد، برغبة في "التسجيل والفوز" على ملعب واندا متروبوليتانو، حيث سيواجه صديقه دييغو كوستا.

قال هازارد: "تعلم كيف تكون المشاعر في مثل هذه المباريات في ظل شغف وتنافسية المشجعين، لا سيما حين يتعلق الأمر بفريقين من نفس المدينة مثل ريال مدريد وأتلتيكو".

وأضاف: "أرغب في التسجيل والفوز في الدريبي، كل ما أريده إسعاد الجماهير".

وتابع: "في مباريات الديربي تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين، إذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات، وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك الفوز".

وأبرز: "استعد بطريقة عادية وليس لدي روتين بعينه، أحاول التركيز قبل المباراة وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب".





- فينيسيوس يكشف سبب بكائه بعد هدفه في أوساسونا

أوضح البرايلي الواعد فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، السبب في دخوله بنوبة بكاء بعد هدفه في شباك أوساسونا، خلال مباراة الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 6 لـ"الليجا".

قال فينيسيوس: "بكيت لأن الأمور كانت صعبة بعض الشيء عقب إصابتي، تأخرت في استعادة مستواي السابق، لم أكن سعيداً، اليوم كنت أكثر هدوءاً، ولا يوجد حالة أفضل من هذه قبل مباراة الديربي.

وتابع: لم أعتد خوض مباريات كثيرة دون التسجيل، نعم لم أكن أقدم المستوى المطلوب، ومتفهم صافرات الاستهجان".

وأكد اللاعب الشاب أنه يتدرب كثيراً على مدار الموسم، ويبذل مجهوداً وفيراً في التدريبات من أجل استعادة مستواه السابق.

واختتم: "خرجت من الملعب وأنا أكثر هدوءاً، سعيد بالعودة للاستمتاع على ملعب البرنابيو".



