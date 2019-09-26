رسالة رئيس الزمالك لمدرب منتخب مصر الجديد

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تهنئة طارق مصطفى المدرب العام الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد انضمامه للجهاز الفني.



وأجرى مصطفى مكالمة هاتفية مع منصور في الساعات الماضية لتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في الزمالك بلجنة الكرة والقناة الفضائية.



وأوضح منصور له أنه اجتهد من قبل وبذل مجهودات كبيرة وكانت المكافأة بانضمامه للجهاز الفني للمنتخب الوطني.



ويستعد فريق الزمالك لملاقاة جينيرسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعد خسارة لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.



وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري على ستاد بتروسبورت، سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق.



وحصل مسئولو الزمالك على موافقة الجهات الأمنية بحضور ما يقرب من 5 آلاف متفرج لمباراة الإياب أمام بطل السنغال وسط محاولات لزيادة عدد الحضور الجماهيري إلى 20 ألف في ظل خوض اللقاء من الأساس على ستاد برج العرب.



ومن المنتظر عودة طارق حامد لاعب الفريق للمشاركة في مباراة بطل السنغال، بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري لحصوله على 3 إنذارات، ويعتبر قوة ضاربة في خط وسط الملعب لما يمتلكه من إمكانيات عالية.



وشارك أحمد سيد زيزو بدلًا من طارق حامد في المواجهة الماضية لتعويض النقص وقدم مستوى مميز وحصل على إشادة الجهاز الفني للفريق والذي طالبه بالحفاظ على مستواه خلال الفترة المقبلة.