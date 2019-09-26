النائب العام يأمر بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات

أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة فى وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.





وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن النيابة العامة استجوبت عددًا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين فى تلك التظاهرات فى حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.





وأصدرت النيابة العامة أمرًا بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعى.





وكانت أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مصورا يستعرض تفاصيل اعترافات متهم بالتحريض على التظاهر.

وظهر بالتقرير شخص يُدعى حسين عبد الصمد، من شبرا مصر، تزوج في شبرا مصر، ثم انتقل بعدها إلى الشرابية وكان يعمل نقاشا وسمسارا، وتعرف على شخص يعمل في مصنع أحذية، وكان يبحث عن فرصة عمل أخرى، فقال له هذا الشخص: "تعالى معايا المصنع اعرفك على صاحبه، وتشتغل معانا توزع كوتشيات أو تشتغل في المصنع"، وبعد أن التقى بصاحب المصنع اكتشف أنه شخص إخواني، وتحدث معه عن أنه يسعى لمساعدة الناس، وأنهم يقومون بتوزيع كوبونات على المواطنين تتضمن توزيع هدايا وأموال على أهالي المنطقة الشعبية التي يقيم بها للمشاركة في التظاهرات التي تدعو إليها جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع "عبد الصمد"، خلال التقرير، أن أهالي المنطقة التي يقيم بها كانوا كثيرين، وقام بتوزيع الكوبونات التي أعطاها له صاحب مصنع الأحذية للمواطنين رجال ونساء للنزول للمشاركة في المظاهرات، ويقوم بـ"حدف" الطوب ومشاركة المتظاهرين في التظاهر والتخريب، موضحًا أنه كان يحصل على كل كوبون يقوم بتوزيعه نسبة من الأموال، وقام بذلك بعد أن أقنعه صاحب المصنع أنهم يقومون بحث المواطنين على النزول للتظاهر من أجل وطنهم، مشددًا على أنه كان يدعو المواطنين للنزول للمظاهرات للقيام بالتظاهر والتخريب، مضيفًا: "الناس فقيرة وما بيصدقوا يلاقوا فلوس ويقبلوا ينزلوا، وكانوا بيعملوا اللي بنكلفهم بيه وزيادة".



