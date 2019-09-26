الخارجية الأمريكية: واشنطن تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر، اليوم الخميس، عن وجود فريق أمريكي أوروبي سعودي أممي يحقق بهجوم أرامكو.





وأضاف شنكر أن "الولايات المتحدة تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج"، وفقاً لـ"العربية".





وأكد شنكر على أنه "لا رابط بين الحرب في اليمن ومهاجمة منشأتي أرامكو"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأمريكي لا يمانع الحوار مع إيران لكن ليس بشروط إيرانية".





وتابع قائلا إن "التفاوض مع إيران سيكون على اتفاق جديد، و عن تدخلات إيران في المنطقة".





وأوضح أن "الأوروبيين أيدوا موقف أمريكا بأن الاعتداء على أرامكو جاء من إيران، وأن الهجوم كان من الشمال، منوها إلى أن الفريق المشترك الذي تحدث عنه سيقدم تقريرا شفافا عن تورط إيران بالهجوم".





وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، إنها تعتزم إرسال 4 أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق استهدف منشآتها النفطية هذا الشهر.





وصرح الجيش الأمريكي في بيان أنه خصص عتادا إضافيا "استعدادا لأوامر بنشره" وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة؛ ويشمل ذلك بطاريتي صواريخ باتريوت ونظام ثاد. وفقا لـ"رويترز".





وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في بيان: "سيعزز هذا النشر، الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي للمملكة وبنيتها التحتية العسكرية والمدنية الحيوية، وسيزيد الوجود المهم بالفعل للقوات الأمريكية في المنطقة".



