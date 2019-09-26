خبير اقتصادي: الاستثمار في البورصة الفترة الحالية فرصة لن تتكرر.. والأسعار تاريخية (فيديو)



وأضاف أن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يعطي بعض الجاذبية للبورصة، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث بأن التدخل في آليات البورصة خطأ، ولكن هناك ضرورة للتدخل خلال الفترة الحالية للحفاظ على سمعة مصر، لأن مؤشر البورصة يدل على مدى الاستقرار أو التوتر.



وشدد على ضرورة تحفيز الشراكات بشراء أسهم خزينة، ورفع نسبة البيع الجبري لـ80 % مؤقتًا لحين هدوء الأوضاع.







علق وائل عنبة، الخبير الاقتصادي، على هبوط البورصة بصورة كبيرة الأيام الأخيرة، قائلًا: "هناك حالة من الذعر الغير مبرر".وتابع الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مبيعات من بعض المؤسسات المصرية والأجنبية بصورة كبيرة خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن البورصة فقدت 1500 نقطة في 3 أيام فقط يما يقدر بـ70 مليار جنيه، وهذا أكبر سقوط للبورصة منذ سنوات كبيرة.وطالب بتدخل البنوك المصرية للبورصة وضخ السيولة مالية، خاصة أن الأسعار الفترة الحالية تاريخية ولن تتكرر، وسيكون الدخول جزء من الاستثمار أكثر من كونه حفاظَا على سمعة البلاد من الهبوط المستمر للبورصة، معقبًا: "التأمينات والبريد عليهما الدخول الفترة الحالية لشراء أسهم في البورصة لأن هناك فرصة لن تتكرر مرة أخرى".