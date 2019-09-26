دبي تستضيف 25 مليون زيارة من الخارج .. التفاصيل الكاملة لمعرض "إكسبو 2020"

احتفل مركز دبي التجاري العالمي بالكشف عن شخصيات معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشئون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020.

شخصيات هادفة

عرض مركز دبي الدولي فيلم يحكي قصة الشخصيات الرمزية للحدث العالمي الضخم الذي تستضيفه دبي على مدار 6 شهور كاملة، ابتداءا من أكتوبر من العام القادم، يشارك فيها الطفلين الإماراتيين "راشد" و"لطيفة" وشجرة الغاف "سلامة" و"الأمناء الثلاثة" المسؤولين عن أجنحة التنقل والاستدامة التي يحتضنها الحدث مع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا .

أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، أن شخصيات إكسبو 2020 دبي وسيلة للربط الحدث بالدولة المضيفة، كما تجسد الشخصيات روحه، أرادت الإمارات شخصيات هادفة تكون إضافة استثنائية تحمل قيما، لتحكي قصة دولة الإمارات وتعلم الأجيال القادمة بالإمكانيات المتاحة لهم وتنبههم للتحديات من خلال أسلوب تعليم يعتمد علي التشويق، ويجسد فضول الأجيال الجديدة بالإنجاز والمعرفة والطموح والتطلعات ،

يعتمد محور إكسبو 2020 دبي، علي تشكيل علامة فارقة في تاريخ المعرض الأعرق في العالم والأكبر حجما، كما أنه يشكل وعي النشئ، ويرصد أفضل الطرق لإعدادهم للتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات، يؤكد اختيار الشخصيات على حرص الإمارات على ضمان مستقبل أفضل لأجيال القادمة في الامارات والمنطقة العربية، توفر هذه الشخصيات التواصل مع النشئ ونقل قيم المجتمع لهم.

راشد ولطيفة

يستعرض الفيلم، رحلة الصغيرين راشد ولطيفة وهم شقيقان عمرهما تسع وثماني سنوات على الترتيب، في رحلة عامرة بالاستكشاف والتعلّم،يعيش راشد ولطيفة ضمن مغامرة نحو المستقبل ومواجهة التحديات واجتيازها بمساعدة"سلامة"شجرة الغافة في موقع إكسبو 2020 دبي، وثلاثة أمناء هم حراس أسرار سلامة.

يحلم الصغيران بأن يصبحا من المخترعين والمبتكرين، بفضل ما حباهما الله من ذكاء، بالإضافة إلى ارتباطهما الفطري بالطبيعة ورغبتهما القوية في حمايتها، ويحلم راشد ولطيفة بأمال جيل كامل، بفرصة مثالية للتعلّم من إكسبو 2020 و مايضم إكسبو من أفكار مُبدعة وابتكارات فريدة وتصورات لسعادة البشرية .

شجرة الغاف

ويستعرض الفيلم قصة سلامة شجرة الغاف، وهي رمز السلام والتسامح في الإمارات، والتي يتم الاحتفاظ بها في مكانها بمقر إكسبو، لحمايتها كشجرة التي لا تقدّر بثمن، وضماناً لعدم تأثرها بالأعمال الإنشائية عليها، ترتبط الشجرة بأرض الإمارات وتراثها وثقافتها.

تحكي الشجرة تاريخ وحاضر والتطلع نحو المستقبل، والذي يسعى إكسبو 2020 لرسم صورته وتحديد ملامحه وفق المأمول الرخاء وتقدم، وظهرت شجرة "سلامة" على أرض الإمارات، وعاصرت أجيالاً مرت على هذه الأرض، وعاشت مع أبنائهم وأحفادهم، قاومت الظروف القاسية، ونمت وازدهرت.

واجهة عالمية

تستضيف دبي كواجهة عالمية أكثر من 25 مليون زيارة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المعرض، بنسبة70 %، وتعتبر أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي، ويشارك في الاحتفالية 190 دولة يكون لكل منها جناحها الخاص.

يعتبر اختيار هذه الشخصيات يعكس طموح وتطلعات الإمارات لرفعة شعبها ولضمان الخير لشعوب العالم، وتعكس أصالة الإمارات وانفتاحها على العالم وشغف الجيل الجديد للإنجاز والمعرفة، وهو ما يحققه راشد ولطيفة.

ويجري خلال العام القادم، عرض الحلقات التالية من السلسلة والتي تعالج كل منها أحد مواضيع إكسبو 2020، وهي موضوعات الفرص والتنقل والاستدامة، تبدأ فعاليات إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2020 وحتى إبريل 2021.