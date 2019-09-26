حمدي رزق محذرًا المصريين من الإخوان: "لو كنتوا نسيتوا إللي جرا هاتوا الدفاتر تتقرا" (فيديو)
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:02 م
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أمنية فوزي
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أكد الإعلامي حمدي رزق، أن مصر كريمة ولا تضار أبدًا، وأن شعب مصر من الكرماء، وتحسبهم أغنياء من التعفف، متابعًا: "أي حد استهدف مصر راح، لأن العناية الإلهية فوق كل الاعتبارات والمخططات".
وأضاف "رزق"، خلال تقديم برنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن مصر محفوظة بعون الله، لافتًا إلى أن عناية الله جندي.
وشدد "الإعلامي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد محترم وعظيم، مشيرًا إلى أن كلمته كانت هامة جدًا في الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة.
وتابع الإعلامي حمدي رزق: "نحن في موقف الآن، وهناك بلبلة في الآراء، ولدينا مشاكل ولخبطة، ولكن يذكر أن الإعلام المصري المحترم القوي القادر أنه استطاع توقيف الهجمة الزاحفة بالرد عليها بالحقائق والوثائق والتسجيلات التي لا تقبل الشك".
وأوضح "رزق"، أن هناك مؤامرة تركية قطرية لتركيع مصر، وإثارة الفوضى في مصر، لافتًا إلى أن القضية هي غاز المتوسط التي تتحرش به تركيا، وليبيا التي تتحرش بها قطر.
ونوه الإعلامي، بأن محاولة تسخين الأوضاع بالداخل محاولة لخلخلة الموقف في قضايا حيوية وأساسية مثل مياه السد، وغاز المتوسط، والحدود الليبية.
وعلق "رزق"، قائلًا: "الإخوان إذا دخلوا قرية أفسدوها، ولكن مصر عصية، وعناية الله جندي، مصر محروسة بعون الله"، مشددًا على ضرورة وجود الأمن والأمان في مصر، وضرورة المحافظة عليهم، متابعًا: "ولو كنتوا نسيتوا إللي جرا هاتوا الدفاتر تتقرا".
وأضاف "رزق"، خلال تقديم برنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن مصر محفوظة بعون الله، لافتًا إلى أن عناية الله جندي.
وشدد "الإعلامي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد محترم وعظيم، مشيرًا إلى أن كلمته كانت هامة جدًا في الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة.
وتابع الإعلامي حمدي رزق: "نحن في موقف الآن، وهناك بلبلة في الآراء، ولدينا مشاكل ولخبطة، ولكن يذكر أن الإعلام المصري المحترم القوي القادر أنه استطاع توقيف الهجمة الزاحفة بالرد عليها بالحقائق والوثائق والتسجيلات التي لا تقبل الشك".
وأوضح "رزق"، أن هناك مؤامرة تركية قطرية لتركيع مصر، وإثارة الفوضى في مصر، لافتًا إلى أن القضية هي غاز المتوسط التي تتحرش به تركيا، وليبيا التي تتحرش بها قطر.
ونوه الإعلامي، بأن محاولة تسخين الأوضاع بالداخل محاولة لخلخلة الموقف في قضايا حيوية وأساسية مثل مياه السد، وغاز المتوسط، والحدود الليبية.
وعلق "رزق"، قائلًا: "الإخوان إذا دخلوا قرية أفسدوها، ولكن مصر عصية، وعناية الله جندي، مصر محروسة بعون الله"، مشددًا على ضرورة وجود الأمن والأمان في مصر، وضرورة المحافظة عليهم، متابعًا: "ولو كنتوا نسيتوا إللي جرا هاتوا الدفاتر تتقرا".
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