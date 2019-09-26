آخرهم كليب محمد رمضان.. 5 سرقات فنية لقنوات الإخوان الإرهابية

اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعي الشرف كذبا، أن تسرق مسلسلات وأفلام وبرنامج مصرية لعرضها على شاشاتها بدون الرجوع إلى المنتجين الأعمال الفنية أو التليفزيون المصري الذي يملك حقوق بث برامج مثل خواطر الشعراوي أو عالم الحيوان، مؤخرا بعد نجاح أغنية محمد رمضان هما عايزينها فوضى"، سرقتها الجماعة وحرفت في كلامتها.

قد سرقت قنوات الإخوان مايزيد عن 20 عملا فنيا ، كان نصيب الشرق هو الأوفر 12 عمل فني منهم مسلسل كفر دلهاب وحفل افتتاح أمم أفريقيا، كما سرقت قناة مكملين 12 عمل فني برنامج خواطر الشعراوي وبرنامج عالم الحيوان، تستعرض "الفجر" في هذا السياق 5 سرقات فنية لقنوات جماعة الإخوان.

أغنية رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو كليب "هما عايزينها فوضى"، من إنتاج سينرجى، عبر قناته الرسمية علي اليوتيوب، قد حقق الكليب نجاحا كبيرا وتخطي حاجز مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة الذي يتناول الأوضاع الحالية في مصر .

قد أكد رمضان خلال فيديو كليب دعمه للدولة المصرية والجيش والشرطة، كما توجه رمضان بالنقد للمقاول الهارب محمد علي قائلا في كلمات الأغنية:-" ولا أنت مش راجل، وبعد ما هربت بعيد جاى، تعمل فيها مناضل بالباطل، إزاى عايز تخطط لمستقبل شعب كامل، لو مشروع حياتك الوحيد اللى أنت عملته فاشل"

سرقت الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، أغنية محمد رمضان "هما عايزينها فوضى" بعد تغيير كلمات الأغنية ، حرفت الكتائب الالكترونية كلمات الاغنية لنشر الشائعات والفوضي ، استخدمت لحن الاغنية بعد استبدال الكلمات وأضافت تعديلات للأغنية كمحاولة منها لإثارة الفتن

حفلة رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان لمحاولة سرقة اخري قبل أسبوع، كانت السرقة من قناة الجزيرة التي سرقت فيديو من أحد حفلاته الجماهيرية مع جمهوره الكبير، اذ استقبله الجمهور، لكن الجزيرة غيرت محتوي الفيديو ليصبح مظاهرات ضد النظام .

في الجمعة الماضية 20 سبتمبر، سرقت قناة الجزيرة فيديو لأحد حفلات محمد رمضان، نشرته علي أنه فيديو يوثق مظاهرات 20 سبتمبر المزعومة، قد نشر رمضان تويتة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي " عتابي علي قناة الجزيرة، الفيديو بتاع المظاهرات، دهه فيديو من استقبال جمهوري لي في أحد الحفلات، هذه الاخطاء تعكس حقد الجزيرة علي مصر" .

حفل أمم أفريقيا

سرقت قناة الشرق الإخوانية محتوى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بدون الرجوع للتليفزيون المصري صاحب حق البث الحصري، لتضرب بحقوق الملكية الفكرية عرض الحائط.

قال الإعلامي حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، خلال مداخلة هاتفية على احدى القنوات الفضائية منذ شهرين، إن قنوات الإخوان لاتعترف بحقوق البث ، كما أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عليه ان يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد قناة الشرق بعد عرضها محتويات من حفل افتتاح أمم أفريقيا 2019 بدون إذن

وأكد عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن القنوات المصرية يمكننا رفع دعوى قضائية مشتركة ضد قنوات الاخوان .

كفر دلهاب

سرقت قناة "الشرق" الإخوانية مسلسل "كفر دلهاب" من إنتاج "إعلام المصريين"، يعتبر عرض المسلسل جريمة سرقة واضحة لمحتوى مملوك للغير، وتعدي على حقوق البث، بالرغم من هجوم الإعلامي الإخواني معتز مطر علي شركة إعلام المصريين معظم الوقت الإ أنه لم تتورع قناته - الشرق- عن سرقة مسلسل ملك للشركة بدون إذن مسبق من الشركة أو دفع رسوم لها

يتناول كفر دلهاب أحد القري في العصور القديمة، التي تستعين بالطبيب يوسف الشريف" للوصول إلى القتلة بعد عودة روح القتيلة لانتقام من القرية، بعد ذلك تكشف أحداث المسلسل أن الصراعات في القرية من تدبير الطبيب لينتقم من لموت والدته، التي تسبب بموتها عمه بهاء الدين "محمد رياض".

سكة الهلالي

سرقت قناة الشرق الإخوانية مسلسل "سكة الهلالي" من بطولة الفنان يحيي الفخراني وأحمد السعدني ومنة شلبي، المسلسل من انتاج عام 2006 وتاليف يوسف معاطي.

تتناول أحداثه قصة رئيس حزب الفضيلة (مصطفى الهلالي) الأستاذ بالجامعة، الذي يترشح للبرلمان عن دائرة كفر أصالة، يواجه خلال الانتخابات الحزب الوطني والتيارات الإسلامية .