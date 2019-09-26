خالد أبوبكر: "اللي عايز يشوف الثورة الحقيقية يجي يشوف لقاءات السيسي في نيويورك"



وأشار "أبو بكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس البنك الدولي كان اجتماع سياسي من طراز رفيع، مضيفا أن لقاء الرئيس السيسي مع 25 مفكرًا أمريكيًا كان بمثابة مباراة سياسية، مضيفًا أن الرئيس تلقى كل الأسئلة، وتحدث بشكل إنساني يفهمه المجتمع الأمريكي.



وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أنه إذا كنا نريد اعتدال حقيقي فيجب أن يكون هناك خطاب ديني معتدل لكل الأديان، وعند سؤاله عن رد فعل مصر حال فشل مفاوضات سد النهضة، فأجاب الرئيس السيسي بشكل قاطع أن مصر لن ترضى بسياسة الأمر الواقع.



ولفت إلى أن عند سؤال أحد الصحفيين الأمريكان عن الأوضاع في مصر، كان رد السيسي: "أنا بدعوك تيجي عشان تشوف إيه اللي حصل فيها طوال 5 سنوات، وماذا قام به الشعب المصري"، مؤكدًا أن الزيارة ناجحة بكل المعاني، حيث أجرى السيسي نحو 25 لقاء مع رئيس دولة، وكل دقيقة هناك زعيم يتوجه للرئيس السيسي ليلتقي به.



وأكد "أبو بكر"، أن الجانب الأفريقي لم يغب عن مباحثات الرئيس، فكان يوم عمل الرئيس يبدأ مبكرا وينتهي في وقت متأخر، مضيفا: "اللي عايز يشوف الثورة الحقيقية يجي يشوف لقاءات السيسي في نيويورك".



قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الأمم المتحدة كانت تاريخية، وعمل الرئيس خلالها ساعات عمل كبيرة جدا، وتنوعت لقاءات الرئيس على هامش الزيارة فمنها ما هو ثنائي للعلاقات بين الدول، واجتماعات اقتصادية، واجتماعات تخص قضايا تتعلق بالمنطقة.