الطلائع يتعادل مع إنبي في الجولة الثانية من الدوري المصري





تعادل فريق طلائع الجيش مع فريق إنبي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020.





وسجل محمد شريف الهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة 16 من بداية الشوط الأول، وتعادل تالا نداي لطلائع الجيش في منتصف الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.





وسيطر فريق انبي على معظم احداث المباراة خاصة في الشوط الثاني بعد تعادل فريق طلائع الجيش، وسجل الأخير هدف عن طريق تالا نداي أيضا في بداية الشوط الثاني ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.





وتعد هذة هي النقطة الأولى للفريقين في الموسم الحالي، حيث خسر فريق طلائع الجيش الجولة الأولى من فريق المقاولون العرب بنتيجة هدف نظيف على ستاد جهاز الرياضة العسكري.





بينما تعرض فريق إنبي لهزيمة قاسية على يد فريق بيراميدز بنتيجة أربعة أهداف نظيفة على ملعب الدفاع الجوي.