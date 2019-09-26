شيرين رضا تكشف عن كيفية إهداء أغنية "يوم التلات" لها من دينا الشربيني

كشفت الفنانة شيرين رضا، من خلال برنامج "Trending" المُذاع عبر فضائية Mbc4، عن رأيها في أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب، والتي تم طرحها من أسبوعين على مواقع التواصل الإجتماعي.





وقالت شيرين: "دينا الشربيني أرسلت لي أغنية يوم تلات، ووضعت صورتي تحت كوبليه "أم الخدود حمرا" وأهدتها لي ضحكت كثيرًا، فنحن دائمًا نقوم بإرسال هذه الرسائل لبعضنا البعض والفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغنية يوم تلات أعجبتني كثيرًا".





يشار إلى أن أغنية "يوم تلات" تم طرحها من أسبوعين على مواقع التواصل الاجتماعي وأستطاعت أن تحقق إلى ما يقرب 3 مليون مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وقد طرح النجم عمرو دياب 5 أغنيات من ألبومه الجديد والذي يحمل أسم "أنا غير" وهم: متغير، أنا غير، يوم تلات، تحيرك، بحبه.





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا هو فيلم "الفيل الأزرق2" الذي عُرض ضمن سباق عيد الأضحى والذي تبدأ أحداثه بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبني، ويجرى استدعاءه لقسم الحالات الخطرة 8 غرب حريم، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.





يُذكر أن فيلم "الفيل الأزرق2" من بطولة: كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، خالد الصاوي، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.





حيث أستطاع أن يكون الفيلم الرابح الأكبر في شباك التذاكر، وحصد إيرادات عالية بلغت إلى 100 مليون ونصف، وهذا الرقم تاريخي ولم يحدث في السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى إشادة عدد كبير من الجمهور والنقاد بالفيلم.





وفي سياق آخر، وصل اليوم النجم عمرو دياب والنجمة دينا الشربيني مهرجان الجونة السينمائي، وقام بإحياء حفلته الخاصة منذ ساعات قليلة والتي ضمت نخبة كبيرة من الفنانين، حيث بدأ حفلته على أنغام " يا أجمل عيون".