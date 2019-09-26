إغلاق دوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع جامعة الدول لمدة 12 ساعة

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء غلق كلى لدوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع شارع جامعة الدول العربية لمدة 12 ساعة.









وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة في بيان لها، أن الغلق الكلي سوف يبدأ في الساعه 12 صباحًا من يوم السبت الموافق 2892019 وتنتهى فى الساعة 12 ظهر نفس اليوم وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه ( طوارئ ) أسفل الدوران.









ونوهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه يجب على قائدى المركبات الدوران من شارع جامعة الدول العربية والعودة مرة أخرى إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز.





وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، المواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية الموجودة بمحيط الأعمال لتجنب أي إزدحام مروري.









كانت ظهرت صباح اليوم الخميس كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن، إثر انقلاب سيارة سوزوكي فان، وتم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، لرفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



