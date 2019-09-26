مران الزمالك.. محمود علاء يعود وزيزو وعبد الغني يواصلان التأهيل

استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وشهد المران انتظام محمود علاء مدافع الفريق بعد حصوله على راحة من مران الأمس، حيث شارك اللاعب في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بطل السنغال.





وخضع الثنائي محمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز لبعض التدريبات التأهيلية والعلاجية بصالة الجيمانزيوم، بعد إصابته عبدالغني في مباراة الأهلي بشد في العضلة الخلفية، وتعرض زيزو للإصابة في التدريبات.



