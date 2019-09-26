تامر أمين: السيسي يستحق التأييد لأنه يبني الدولة ويحارب الإرهاب ويعيد لمصر وزنها

قال الإعلامي تامر أمين، إن غدًا سيكون يومًا هامًا للغاية، متابعًا: "غدًا يوم الامتحان، سنرى غدًا المصريين وهم في قوافل حب".





وأكد "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي يستحق التأييد والتشجيع والمساندة، لأنه يقوم ببناء الدولة، ويحارب الإرهاب، ويعيد لمصر وزنها.





وتابع الإعلامي: "المصريون غدًا سيوجهون كلمة موجهة لكل الغربان، هيقولولهم لا ومش هنسمح بالفوضى وعدم الاستقرار والانكسار الاقتصادي، زي الأيام السودة في 2011 لحد 2014".





وأردف "أمين"، قائلًا: "ما صدقنا وقفنا على رجلينا وحسينا إننا في بلد"، لافتًا إلى أن مصر بها مشكلات، ولكن يجب العمل على حلها بدون أن نخلص نهائيًا على البلد، التخليص على البلد لا يجلب حلا.





وأكد الإعلامي تامر أمين: "مصر تقدر ولكن لما نحط كلنا إيدينا في إيدين بعض، هذا الوطن له شعب يحميه من قبل أن يكون له جيش وشعب وحكومة".





الإعلامي تامر أمين، قال إن هناك حالة وعي مختلفة لدى الشعب المصري، لافتًا إلى أن جميع المصريين في حالة انتباه وصحوة حاليًا، معلقًا: "في نوبة صحيان عند كل المصريين".





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