نيمار يقطع حِبال الود مع برشلونة.. ويُطالب البرسا بـ43 مليون يورو

سيقف ممثل نادي برشلونة والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، غدًا الجمعة، أمام إحدي المحاكم الإسبانية في برشلونة بسبب الدعوى المقامة من الطرفين والخاصة بمكافأة تجديد عقده مع الفريق عام 2016، قبل عام من رحيله إلى نادي باريس سان جيرمان.









والهدف من المحاكمة هو حل النزاع المادي بين الطرفين قبل رحيل النجم البرازيلي إلى الفريق الباريسي في أغسطس عام 2017.







وبعد تأجيل الجلسة مرتين، من المقرر أن يحضر غداً ممثلين عن النادي الكتالوني الذي لن يتواجد رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، وأيضا هناك احتمالية لغياب نيمار عن جلسة الغد نظرا لتواجده في باريس ومن المحتمل أن يتواجد محاموه.







وإذا كان اللاعب قد انضم هذا الصيف للبرسا -الذي دخل في مفاوضات مع البي إس جي لعودته للفريق من جديد- كان سيتنازل برشلونة عن هذه الدعوى، ولهذا استمر كلا الطرفين في هذه العملية.







ورفع اللاعب دعوى قضائية ضد برشلونة بسبب عدم تقاضيه مكافأة تجديد عقده حتى عام 2022 والتي كانت تُقدّر بـ43 مليون يورو.







وحصل نيمار فقط على 14 مليون يورو من هذا المبلغ، وذلك بعدما قرر اللاعب الرحيل عن النادي والانضمام للفريق الباريسي مقابل 222 مليون يورو.