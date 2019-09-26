ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاتحاد السكندري يعبر العربي الكويتي بثنائية ويتأهل لدور الـ16 للبطولة العربية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:37 م
Advertisements
الاتحاد السكندري يعبر العربي الكويتي بثنائية ويتأهل لدور الـ16 للبطولة العربية
الاتحاد السكندري والعربي الكويتي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

نجح فريق الاتحاد السكندري، في التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس الأندية العربية (كأس الملك محمد السادس)، عقب فوزه بثنائية نظيفة على ضيفه العربي الكويتي اليوم الخميس في إياب دور الـ32 للبطولة.


وافتتح خالد قمر التسجيل للاتحاد في الدقيقة 17، قبل أن يضيف المحترف الإيفواري رزاق سيسيه الهدف الثاني في الدقيقة 79.


وكان الاتحاد السكندري قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف،  ليفوز 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ويحجز ورقة الترشح للدور التالي عن جدارة واستحقاق.

 


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
3
x
19:00
2
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
0
x
21:00
1
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
2
x
17:15
1
التعاون
أبها
0
x
17:15
0
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
2
x
16:00
2
وادي دجلة
إنبي
1
x
20:00
1
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status