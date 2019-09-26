الاتحاد السكندري يعبر العربي الكويتي بثنائية ويتأهل لدور الـ16 للبطولة العربية

نجح فريق الاتحاد السكندري، في التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس الأندية العربية (كأس الملك محمد السادس)، عقب فوزه بثنائية نظيفة على ضيفه العربي الكويتي اليوم الخميس في إياب دور الـ32 للبطولة.





وافتتح خالد قمر التسجيل للاتحاد في الدقيقة 17، قبل أن يضيف المحترف الإيفواري رزاق سيسيه الهدف الثاني في الدقيقة 79.





وكان الاتحاد السكندري قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليفوز 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ويحجز ورقة الترشح للدور التالي عن جدارة واستحقاق.



