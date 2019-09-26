اتحاد عمال بورسعيد يتصدى للشائعات الكاذبة والإعلام المضلل

في إطار دعم مؤسسات الدولة وتجديد العهد للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوحيدا للجهود من أجل الوقوف والتصدى للشائعات الكاذبة والزائفة والتى تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، تم عقد اجتماع مجلس ادارة اتحاد عمال بورسعيد وممثلي وروؤساء اللجان النقابية اليوم الأربعاء برئاسة أحمد الغزاوي رئيس الاتحاد.





وخلال الاجتماع تم استعراض الحملة الاعلامية الشرسة من قبل الجماعات الارهابية المتطرفة، ضد رئيس الدولة ومحاولاتهم الفاشلة لهدم مؤسساتها.





وقال الغزاوى إنه بعد البحث والمناقشة، قرر المجلس إصدار بيان بمطالبة عمال بورسعيد في كافة مواقع العمل والانتاج بالتصدي للحملة الاعلامية الشرسة، ومواجهة الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.





وأضاف رئيس الاتحاد المحلى لعمال بورسعيد، أن المجلس اعلن تأييده المطلق ومبايعته ودعمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من اجل استمرار عجلة الانتاج واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تشهدها مصر، كما اعلنوا تاييدهم الكامل لحماة الوطن من القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل الذى يضحون بارواحهم وبكل غالى ونفيس من اجل الدفاع عن مقدرات الوطن واستقراره وامنه.





وأعلن رئيس الاتحاد أن القيادات النقابية والعمالية بمحافظة بورسعيد في كافة مواقع الانتاج والعمل تقوم بالتصدي للحملة الإعلامية الشرسة والشائعات التى تطلقها الجماعات المتطرفة الإرهابية من اجل زعزعة الثقة بين الشعب ورئيس الدولة وهدم مؤسساتها.









وفي ذات السياق، أكد ممثلو العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية بمصر والعاملون بالحكومة والمؤسسات الأخرى بجمهورية بيلاروسيان على أهمية تعميق العلاقات العمالية، بما يعظم من أوجه التعاون القائم بين مصر وبيلاروسيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.





وذلك خلال توقيع اتفاقية التعاون النقابي المشترك بين النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفى الدولة، ووفد نقابة العاملين بالحكومة والمؤسسات الأخرى ببيلاروسيا الذى يزور مصر حاليا برئاسة سيرجي هوليافا رئيس النقابة.





وتنص الاتفاقية المشتركة التي يستمر العمل بها خمسة سنوات قادمة على:





• يسعى الجانبان للتعاون على أساس مبادئ المساواة والاستقلال والاحترام المتبادل لحقوق العمال ومصالحهم.





• المبدأ الأساسي للاتفاقية هو تعزيز التعاون المتبادل فيما يتعلق بحماية الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية والاقتصادية لأعضاء كلا النقابتين.





وحددت الأطراف أشكال التعاون الأساسية التالية:





• تنظيم ندوات ومؤتمرات وموائد مستديرة ثنائية مشتركة حول القضايا المتعلقة بالحركة النقابية.





• الحفاظ على التواصل المنتظم من خلال الزيارات المتبادلة بين أعضائنا من أجل تبادل الخبرات النقابية وتعزيز الحوار.





• تطوير التعاون في مجال التثقيف النقابي والسياحة وإعادة التأهيل الصحي لأعضاء النقابات.





• المساهمة في التواصل وتطوير التعاون مع المنظمات النقابية الدولية.





• توفير الدعم الاستشاري والقانونى المجاني لأعضاء النقابات العمالية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى أراضى جمهورية بيلاروسيا وجمهورية مصر العربية على التوالي.



