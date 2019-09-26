طفل يقتل آخر بطلق ناري في قنا بسبب خلافات بينهما

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الخميس، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس في قنا، بسبب خلافات مع طفل آخر.





تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع محمود عبيد عبود، 12 عاما،،إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، بجوار مزلقان السواحلية بقرية أبنود بقنا.





وتوصلت تحريات المباحث، برئاسة العقيد حمدي أبوالقاسم، مفتش مباحث قنا، والنقيب بسام حمزة، معاون أول مباحث المركز، أن المجني عليه أصيب بطلق ناري، من طفل يبلغ من العمر 12 عاما، بسبب خلافات بينهما.





تم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





بينما لفظت طفلة أنفاسها الاخيرة، مساء أمس الأربعاء، بعد أن صدمتها سيارة امام الوحدة المحلية لقرية أبومناع، بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وفرت هاربة.





تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد مصرع جنا عمر أحمد، 4 أعوام، بعد ان صدمتها سيارة امام الوحدة المحلية لقرية أبومناع بحري، بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وفرت هاربة.





تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو المركزي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.





فيما توصلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قنا، برئاسة العقيد حمدي ابو القاسم، مفتش المباحث، إلى كشف غموض تغيب عامل عن منزله منذ قرابة 15 يومًا، بمنطقة الجبيل بدندرة التابعة لمركز قنا.





وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، يفيد تغيب محمد رضوان مبارك، 33 عامًا، عامل، منذ 15 يومًا، بمنطقة الجبيل بدندرة التابعة لمركز قنا.





وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل مشنوقة، بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في ظروف غامضة، برئاسة العميد أيمن الروبي، رئيس فرع البحث الجنائي، والعقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث.



