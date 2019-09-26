التفاصيل الكاملة لإصابة طالبة سقطت عليها بوابة مدرسة في الدقهلية

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شهد كفر الدكروري التابع لمركز نبروه في محافظة الدقهلية، إصابة الطالبة جني السواح عبد الستار الطالبة بالصف الثالث الابتدائي بكسور في الفخذين، وإصابة في العين علي إثر سقوط البوابة الحديدية لمدرسة على بن أبي طالب الابتدائية أثناء مرورها بجوار المدرسة.



واستقبل مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة الطالبة وتم احتجازها بقسم العظام داخل طوارئ المنصورة لاستكمال العلاج والفحوصات



وأكدت مصادر أنه تم إجراء الصيانة للبوابة منذ عشرين يوما تزامنا مع استعدادات مدارس الدقهلية للعام الدراسي الجديد.



ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية متابعته مع مدير مستشفى طوارئ المنصورة الدكتور سمير عطية لحين شفاء الطالبة.



بتر قدم طفلة عذبتها جدتها في الدقهلية

وعلي صعيد آخر شهدت قرية كريم بساط الدين التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية واقعة بشعة تمثلت في تعذيب جده لحفيدتها عقابا لها علي التبول اللاإرادي.



وقام فريق طبي بمستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا ببتر للساق اليسري من اعلي الركبة للطفلة جنى محمد سمير حافظ البالغة من العمر 5 أعوام ضحية التعذيب على يد جدتها لجراحة أوعية دموية لبتر ساقها اليسرى من أعلى الركبة.



وكانت شهدت قرية كريم بساط الدين التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية واقعة تعذيب جدة لحفيدتها الصغيرة البالغة من العمر 5 سنوات بكيها بالة حادة ساخنة عقابا لها على تبولها اللاارادى.



بدأت الواقعة بتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية بإستقبال مستشفى شربين العام للطفية جني م س 5 سنوات ومقيمة بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصابة بكدمات وحروق وآثار كى نارية متفرقة بالجسم، وتورم بالأطراف وتم تحويلها لمستشفى المنصورة الدولى.



وبتكثيف التحريات التى أجراها الرائد محمد الأرضى رئيس مباحث مركز شربين وسؤال جد الطفلة لوالدها سمير ح ع 55 سنة "كفيف" ومقيم كريم بساط الدين إتهم جدة الطفلة لوالدتها صفاء ع ع 41 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان بإحداث إصابة الطفلة بواسطة تعذيبها بواسطة تسخين آلة حادة وكيها بها باعضائها التناسلية معاقبة لها على تبولها لا إراديا.



وألقى ضباط مباحث شربين القبض على المتهمة وبمواجهتها بأقوال جد الطفلة وتحرر عن ذلك المحضرر رقم 14167 لسنة 2019 جنح مركز شرطة شربين، وبالعرض على النباية العامة قررت حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات



ويناشد ابناء الدقهلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوقيع أقصي عقوبة علي الجده التي تجردت من مشاعرها وعذبت الطفلة

