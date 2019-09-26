الجماعة "حرامية".. سرقة أغنية محمد رمضان‎ آخر صيحات الإفلاس الإخواني

تدعي جماعة الإخوان المسلمين الشرف والاخلاق لكنها لاترفض سرقة الأعمال الفنية، في مدار الأشهر القليلة سرقت قنوات الشرق ومكملين أكثر من 20 عمل فني بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات، اذ تعاني قنوات الاخوان من فقر فني، وتستخدم الأفلام والمسلسلات المصرية لملء ساعات البث الفارغة، مؤخرا استولت جماعة الإخوان على أغنية الفنان محمد رمضان "عايزينها فوضي".

أغنية رمضان

عرض الفنان محمد رمضان فيديو كليب "هما عايزينها فوضى"، من إنتاج سينرجى، عبر قناته الرسمية علي اليوتيوب، قد حقق الكليب نجاحا كبيرا وتخطي حاجز مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة .

ويتناول كليب "هما عايزينها فوضى" الأوضاع فى مصر حالياً، التى يعلن من خلاله الفنان محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها، كما توجه رمضان بالنقد للهارب محمد علي لانه سب وطنه من الخارج ولا يعرف طبيعة حياة الفقراء في مصر.

تقول كلمات الأغنية " ولا أنت مش راجل، وبعد ما هربت بعيد جاى، تعمل فيها مناضل بالباطل، إزاى عايز تخطط لمستقبل شعب كامل، لو مشروع حياتك الوحيد اللى أنت عملته فاشل، تعرف ايه انت عن الشارع، واللي بيحصل فيه، تعرف ايه عن الطفل اللي من صغره بيصرف عالبيت، تعرف ايه عن الغلبان اللي بيعرق لأجل الجنيه، اكيد مسمعتش صوت الشعب، وأنت جوه الكبارية، تعرف ايه عن الاصول و حق الملح و العيش، تعرف ايه عن الأمان اللي سببه الشرطة والجيش".

سرقة الأغنية

استخدمت الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، أغنية محمد رمضان "هما عايزينها فوضى" بعد تغيير كلمات الأغنية، التي كانت رسالة حب تدعم الدولة المصرية ومؤسساتها ضد استهدافات الإخوان، كما توجه رسالة قوية للمقاول الهارب، حرفت الكتائب الإلكترونية كلمات الاغنية لنشر الشائعات والفوضى.

أذاعت قناة "أكسترا نيوز " فيديو مزور للأغنية، حيث استخدمت الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، لحن الأغنية بعد استبدال الكلمات وأضافت تعديلات للأغنية كمحاولة منها لإثارة الفتن، بثت جماعة الإخوان الفيديو المزور عبر قناة مكملين الإخوانية.

أكد وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن فبركة الفيديوهات تعكس إفلاس فكري وفشل إعلامي، كما يجب توعية المواطنين بالتكنولوجيا الحديثة في تزييف الفيديوهات والعبث بها باستخدام المونتاج، كما شدد على ضرورة العمل على توعية الأطفال في المدارس والطلاب بالجامعات، حتى لايقعوا تحت تاثير الجماعة .

فيديو الجمهور

لم تكن سرقة أغنية محمد رمضان هي حادثة السرقة الوحيدة التي يتعرض لها رمضان من جماعة الإخوان، في الجمعة الماضية 20 سبتمبر، سرقت قناة الجزيرة فيديو لأحد حفلات محمد رمضان، نشرته علي أنه فيديو يوثق مظاهرات 20 سبتمبر المزعومة.

وقد خرج رمضان ليفضح قناة الجزيرة في تويتة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي " عتابي علي قناة الجزيرة، الفيديو بتاع المظاهرات، دهه فيديو من استقبال جمهوري لي في أحد الحفلات، هذه الاخطاء تعكس حقد الجزيرة علي مصر" .

سرقات مستمرة

تستمر جماعة الإخوان الإرهابية في مسلسل السرقات المتعمد حيث سرقت قناة الشرق الإخوانية برنامج عالم الحيوان وخطب الشعراوي ، سرقت فيلم نهر الخوف كما سرقت الشرق حفل افتتاح أمم أفريقيا ومسلسل كفر دلهاب ومسلسل سكة الهلال.

ووصل عدد الأعمال الدرامية والبرنامج والأفلام التي سرقتها قنوات الشرق إلي أكثر 12 عمل فني كما سرقت مكملين 8 أعمال فنية، فلم ترع الجماعة قوانين الملكية الفكرية وحقوق البث، ولم تحصل على إذن شركات الإنتاج هو يعكس فقر فني لقنوات الإخوان برغم من الملايين التي تنفقها الجماعة علي القنوات.

تكشف هذه الوقائق ضعف هذه القنوات واقتراب نهايتها، حيث يمكن غلقها لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية، كما تعاني قنوات الإخوان من أزمات مالية في ظل صراعات مالية بين أقطابها، واخرها صراع معتز مطر و أيمن نور بعد قيام الأخير بتهديد مطر باقصاؤه عن برنامجه واستبدله بمحمد ناصر، هو ما دفع مطر لاختفاء عن برنانج لعدة أيام وضغط علي ايمن نور للحصول علي نسبة من أرباح عرض البرنامج علي اليوتيوب.