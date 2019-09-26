فريدة الشوباشي: "أردوغان" أحد أدوات تنفيذ مؤامرة الشرق الأوسط الكبير (فيديو)

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قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد أدوات تنفيذ مؤامرة الشرق الأوسط الكبير، وكان يعد نفسه لكي يكون خليفة للمسلمين، رغم أنه كان عاملًا أساسيًا في تدمير المنطقة، ولم يقوم بأي شيء في اسرائيل.



وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الرئيس التركي هدفه تدمير دول المنطقة، ولا توجد منطقة سيطر عليها الإخوان سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن إلا وتم تدميرها، مشيرة إلى أن مدينة حلب كانت من أكثر مدن العالم واليوم أصبحت خراب على أيدي الأتراك.



ولفتت إلى أن تركيا عضوًا في الحلف الأطلنطي، وتعمل وفقًا لسياسة هذا الحلف، مشيرة إلى أن الرئيس التركي طلب سوريا بالحصول على جزء من الغاز المكتشف لوقف العمليات الإرهابية في سوريا، متابعًة: "أردوغان رجل بلا مبادئ أو أخلاق".



وأشارت إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قام "بتكسيح" الإخوان بعد محاولة اغتياله في المنشية، وهذا الأمر حدث بسبب وجود رجال دين مستنيرين، خلاف شعبية عبد الناصر الكبيرة التي ما زالت موجودة حتى الآن، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة هناك بعض المتشددين ولم يرد عليهم أحد، فعلى سبيل المثال قام أحد شيوخ السلفين بالحديث بأن تهنئة الأقباط حرام، معقبة: "طب حرام إزاي، دا الرسول كان متزوج مارية القبطية" .

