شاهد.. احتفال جامعة الإسكندرية بتخريج الدفعة 73 بكلية الهندسة (صور)

شهد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، احتفال كلية الهندسة بتخريج الدفعة رقم 73 للكلية، دفعة 2019، في احتفالية شارك فيها الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتو سعيد علام عميد الكلية، ووكلاء الكلية، والسادة اعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الخريجين، وممثلي الهيئات المختلفة.





وفي كلمته اعرب الكردي، عن سعادته بتخريج جيل جديد واصفا إياهم بجيل الحاضر الزاهر، مضيفا انه يشعر بالفخر والاعتزاز بانضمام الخريجين لأسرة المهندسين المصريين، لافتا انه يتمنى من ابناؤه الطلاب ان تسمو المبادئ على المراكز وتعلو قيم الاخلاق في كافة تعاملاتهم بعد التخرج.





وأشار الكردي أن خريجي كلية الهندسة متميزون على كافة الاصعدة والمستويات المحلية والعالمية التي يعملون بها، كما أكد أن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تعتبر بيت الخبرة للمجتمع المصري حيث أنها تشارك في العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تقام في مصر حاليا، وأضاف أن الكلية سباقة في خدمة المجتمع السكندري من خلال تعايشها مع كافة المشكلات التي يواجهها المجتمع السكندري، من خلال تعاون الجامعة مع كافة الجهات والمؤسسات لايجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع السكندري والعمل على حلها، فضلا عن الانفتاح على كل الجامعات العالمية، وفي ختام كلمته اعرب الكردي عن سعادته بضخ دماء جديدة لسوق العمل المصري مزودة بكافة الوسائل العلمية الحديثة لترجمة ما تم دراسته من أفضل البرامج الدارسية التي تقدمها الكلية للطلاب وتطبيقها في سوق العمل.





فيما أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة، عن فخره بوجوده في هذه الاحتفالية بكلية الهندسة، بيته الأول الذي نشأ فيه، مؤكدا على اعتزازه وفخره بالانتماء اليها، واضاف قنصوة ان جامعة الاسكندرية تعد اعرق الجامعات في العالم، مشيرا أنها لاتقدم تعليم فحسب، بل انها تعد بيت الخبرة الذي نلجأ اليه دائما في الحصول على استشارات لاسيما انها تضم نخبة من أقدر وأفضل اساتذة العالم، وفي ختام كلمته قدم التهنئة للطلاب الخريجين، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في حياتهم المهنية والعلمية وان يطوروا من انفسهم ويطلعوا على كل ما هو جديد.



