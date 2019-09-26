محمد صلاح يعود لتشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:38 م
Advertisements
علي ماهر حلمي
Advertisements
Advertisements
نشرت صحيفة "ليفربول إيكو" التشكيل المتوقع للريدز لمواجهة نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" والتي شهدت عودة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق للتشكيلة الأساسية.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي :
حراسة المرمي : ادريان
خط الدفاع : أندرو روبيرتسون، فان دايك، ماتيب، ارنولد.
خط الوسط : جوردان هنديرسون، جيجي فينالدوم، فابينهو.
خط الهجوم : محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب شيفيلد يونايتد الدولي.
ويدخل فريق ليفربول المباراة وهو متصدر جدول ترتيب بطولة الدورى الانجليزى الممتاز "بريميرليج" بالعلامة الكاملة وهي الفوز في ست مبارايات بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط.
وكان لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد غاب عن تأهل ليفربول لدور ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على كينز دونز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بسبب الراحة.
Advertisements
- تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل.. صلاح يقود الهجوم و"فيرمينو" على الدكة
- هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم (فيديو)
- عاجل- تشكيل ليفربول أمام تشيلسي.. صلاح يقود الهجوم
- أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وكينز دونز بث مباشر (plus) هدف صلاح الآن رابط ماتش ليفربول NEW
- "ماني" يغيب.. تشكيل ليفربول أمام "إم كي دونز" بكأس كاراباو
- يلا شوت plus now مشاهدة مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز بث مباشر kora live كورة ستار i7sry تابع لايف ماتش ليفربول goal
- يلا شوت SaLaH NOW مشاهدة مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز بث مباشر YALLA 7SRY كورة لايف رابط ماتش ليفربول جودة متعددةNQW
- شووت Liverpool يلا كورة بث مباشر مباراة ليفربول وام كية دونز فى كأس الرابطة الإنجليزية liverpool vs mk dons ليفربول NQW
- حصاد المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية هذا الأسبوع
- موعد مباراة ليفربول و آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية
المزيد عن: محمد صلاح كأس الرابطة الانجليزي صلاح شيفليد وليفربولتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر