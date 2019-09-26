"كذب وسرقة وفبركة".. فضائح قنوات الإخوان لا تنتهي

مئات السقطات وآلاف الحجج، لم يعد لديهم ما يقدمونه أو يوهمون به موريدينهم فباتت السرقة منهجا لهم لكي يجدوا أي شيئ لملئ فقراتهم، قنوات الإخوان استحلوا خلال الشهور الأخير العشرات من المحتوى الفني وقاموا بعرضه خلال برامجهم فضلا عن فبركة المئات من الفيديوهات التي تهدف لهدم الدول العربية.

فضائح الشرق

قامت قناة "الشرق" المملوكة لأيمن نور، بالسطو على مسرحية "ريا وسكينة" دون الحصول على حقوق عرضها، وهو ما يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق البث، وقبلها أذاعت أجزاء من مباريات كأس الأمم الأفريقية، وحفل افتتاح البطولة، كما عرضت مسلسل "كفر دلهاب" دون الحصول على حقوق عرضه.

وبعدها تورطت في واقعة سرقة جديدة بإذاعة فيلم "فبراير الأسود"، على شاشاتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

إفلاس القنوات الإخوانية

أبتكر القائمون، على قنوات الإخوان في الخارج، سياسة دمج العاملين والفنيين وبعض المذيعين في تلك القنوات، من أجل تقليل العمالة تحت حجة أن قنوات الإخوان لا يوجد بها أموال لكل العاملين بها، ولكن الأمر في الحقيقة يرجع إلى قلة عدد المشاهدات الخاصة بتلك القنوات بسبب إفلاسهم من حيث المحتوى.

سرقة برنامج الشعراوي

كما قامت قناة الشرق، التى يترأس مجلس إدارتها الإخواني الهاررب أيمن نور، بالسطو على برنامج الشيخ محمد متولى الشعراوى، في محاولة منها لسد حالة الفقر في المحتوى المقدم لديها.

وأعلن التلفزيون المصري، اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة لمقاضاة قنوات الإخوان لسرقتها للبرامج الخاصة بالتليفزيون المصري.

فبركة الفيديوهات

استغلت القنوات الإخوانية، توافد الجماهير على ميدان التحرير، بعد انتهاء بطولة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، وزعمت الجماعة بوجود تظاهرات حاشدة في الميدان، وظهر كذب ادعائهم بعدما عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو لايف، يوضح حالة المرور التي تسير بشكل طبيعي داخل الميدان.

وقامت قناة مكملين بنشر صورًا تزعم التقاطها داخل ميدان التحرير، ويرجع تاريخ الصور لـ 22 يونيو 2019، أثناء احتفال الجماهير بفوز المنتخب الوطني على نظيره زيمبابوي، في أولى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

استطلاعات رأي فاشلة

واستمرت قناة "مكملين" الإرهابية، في محاولتها لاحداث فتنه داخل مصر واطلقت استطلاع رأي عبر صفحتها الرسمية على موقع توتير، لمدة ثلاث أيام يخص التظاهر في مصر، وجاءت نتائج التصويت لتبين فشل القناة مما أجبرها على إلغاء الاستطلاع.

لم يتعلمون من أخطاء الماضي، وقامت قناة الشرق بتكرار استطلاع الرأي عبر صفحتها الرسمية على موقع "توتير"، يوم 19 سبتمبر، وكان السؤال "هل أنت مع دعوات النزول إلى الشارع ؟"، وكانت أقسى عليهم من استطلاع مكملين، وكانت 73 % من تصويت المصريين يرفض فكرة التظاهر المزعوم.

"كايروكي" تقاضي القنوات الإخوانية

أكد المستشار القانوني لفرقة كايروكى أن إصدار أغاني كايروكى عبر الإنترنت، خاصةً ألبوميها الأخيرين "نقطة بيضا" و"أبناء البطة السوداء"، لا يعني عدم خضوع هذه الأغاني لقوانين الملكية الفكرية، حيث أنها مسجلة من الهيئات المختصة وحاصلة على موافقة هيئة الرقابة وتعد مصنفات فنية قانونية تخضع لمختلف القوانين القانونية والمادية، وبالتالي فإن استغلالها على هذا النحو يسئ إلى الفرقة ويؤثر عليها بالسلب سواء من الناحية المادية أو الفنية، حيث أن هذه الأغاني هي مصدر الدخل الوحيد للفرقة عبر عرضها على قنواتها الخاصة عبر الإنترنت.

وتابع أنه بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة كل القنوات الإعلامية التي تعدت على حقوق الملكية الفكرية لفرقة كايروكي، وقنوات الأغاني خاصةً تلك القنوات التي تبث بشكل غير قانوني على الأقمار الصناعية، وغيرها من القنوات التليفزيونية وقنوات اليوتيوب على الإنترنت، والتى يقوم بعضها - مثل قناتي الشرق ومكملين- بعرض هذه الأغاني على مقاطع مصورة من مصادر أخرى مما يغير معناها ورسالتها، ويخدم أهداف وأغراض سياسية بعينها، دون أدنى مراعاة لقيمتها وأهدافها الفنية الأصيلة.