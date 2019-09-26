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الريال ضد أوساسونا.. زيدان يعتمد على الشباب لاحتلال صدارة الدوري الإسباني

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:31 م
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الريال ضد أوساسونا.. زيدان يعتمد على الشباب لاحتلال صدارة الدوري الإسباني
زيدان
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الريال ضد أوساسونا تتصدر محرك الحبث الشهير "جوجل"، حيث يتابع عشاق الليجا مباراة الريال ضد أوساسونا، التي انتهت بفوز ريال ضد أوساسونا بالأمس في مسابقة الدوري الإسباني بهدفين دون رد، ولعب الريال ضد أوساسونا على معلب سانتياجو برنابيو وسط العاصمة الإسبانية (مدريد) ضمن منافسات الجولة السادسة بـالدوري الإسباني "الليجا".

اهداف مباراة الريال مدريد ضد أوساسونا

سجل البرازيلى فينيسيوس جونيور الهدف الأول للريال بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، بينما سجل زميله رودريجو البرازيلي المنضم للفريق لريال مدريد فى الصيف الماضى الهدف الثاني في شباك أوساسونا فى الدقيقة 73 في هدف رائع، وانتهت مباراة الريال ضد أوساسونا (2/0) للملكي.

الريال ضد أوساسونا.. زيدان يعتمد على الشباب لاحتلال صدارة الدوري الإسباني

زيدان يعتمد على الشباب لاحتلال صدارة الليجا

واعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على اللاعبين الشباب على غرار فينيسيوس ويوفيتش وردريجو، وأراح النجوم على غرار هازارد وبنزيما وكارفخال وكورتوا.

الريال ضد أوساسونا.. زيدان يعتمد على الشباب لاحتلال صدارة الدوري الإسباني

واحتل ريال مدريد صدارة جدول الدورى الاسبانى بعد وصوله للنقطة 14 بفارق نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد، بينما يحتل أوساسونا المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.

ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا:

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