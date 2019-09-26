نيمار يطعن برشلونة من جديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان واصل عملية التصعيد القضائي ضد ناديه السابق برشلونة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نيمار وصل برشلونة اليوم الخميس استعدادًا للإدلاء بشهادته غدًا في الجلسة الخاصة في القضية التي رفعها ضد البلوجرانا منذ عامين.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار رفع دعوى قضائية على برشلونة من أجل الحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع برشلونة كاملة على الرغم من أنه رحل مباشرة عقب ذلك تجاه باريس سان جيرمان في صيف 2017.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة أعطى نيمار مبلغ 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليونًا ولذلك طالب نيمار الحصول على 26 مليونًا من إدارة النادي الكتالوني.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع تأجيل القضية بسبب أن برشلونة طلب معرفة معلومات حول مكافأة التوقيع المنصوص عليها في العقد الذي يربط نيمار وباريس سان جيرمان والتي حصل عليها نيمار فور رحيله عن البلوجرانا وهو ما رفضه ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يرى أنه من حقه الحصول على مكافأة التجديد من برشلونة كاملة بسبب أن النادي الكتالوني استفاد من العقد الجديد وحصل على أموال ضخمة إثر تفعيل الشرط الجزائي الجديد الذي يبلغ 222 مليون يورو.





وكان أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة صرح أنهم فعلوا كل ما في وسعهم للتعاقد مع لاعبهم السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي وأكد أن النادي لم يدخر جهداً لجلب نيمار من جديد للكامب نو.





وقال جراو في تصريحات صحفية اليوم في مؤتمر مناقشة الموازنة العامة للبارسا :"حاولنا التعاقد مع نيمار بكل قوة، النادي فعل كل شيء ممكن من أجل جلبه من جديد للفريق، قدمنا عرضين على طاولة باريس، أحدهما بدون دمج لاعبين في الصفقة والآخر بوجود لاعبين".





واختتم جراو تصريحاته قائلاً :" لكننا كنا نشعر أن باريس لا ولم يرغب في بيع نيمار أبداً ولا نخطط للتعاقد مع أي لاعب في يناير المقبل".





يذكر أن نيمار كان متواجد بقوة على رادار البلوجرانا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي في ظل عدم سعادته في باريس وندمه على الرحيل عن البارسا لكن المفاوضات بين الطرفين المعنيين لم تصل لطريق النور.