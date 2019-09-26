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تامر أمين: الدفاع عن الجيش والرئيس "مش تطبيل"

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:39 م
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تامر أمين: الدفاع عن الجيش والرئيس مش تطبيل
تامر أمين
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أمنية فوزي
 
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قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك حالة وعي مختلفة لدى الشعب المصري، لافتًا إلى أن جميع المصريين في حالة انتباه وصحوة حاليًا، معلقًا: "في نوبة صحيان عند كل المصريين".

وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء اليوم الخميس، أن الشعب المصري في استشعار للخطر وإدرك خيوط المؤامرة أثناء غزلها، موجهًا التحية للشعب المصري.

وتابع "الإعلامي": "أصبحنا في حالة يقظة رائعة بسبب هري السوشيال ميديا وخروج المتقزمين سياسيًا من جحورهم"، لافتًا إلى أن المصريين أصروا على عدم السماح لهؤلاء بتنفيذ مخططاتهم.

وأكد "أمين"، أن الدفاع عن الجيش والرئيس ليس نفاقا أو "تطبيل"، لافتًا إلى أن النفاق والتطبيل يكون لهدف مادي أو لهدف شخصي.

وتابع الإعلامي تامر أمين: "الدفاع عن البلد وعن الرئيس وعن مؤسسات الدولة وخصوصًا الجيش مش تطبيل، وشرف وليس تهمة"، مؤكدًا أن الجرأة على هدم البلد ومؤسساتها ليست بطولة، بل بطولة مدمرة.

واستكمل "أمين": "أنا بحترم كل المختلفين معي طالما ينطلق من أرضية وطنية، وإللي عايز يهد بلدي ومؤسساتها عدو بالنسبالي ومش هسمعه".

واستطرد الإعلامي: "اللهم ابعدنا عن النفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب، ودليل المنافق عدم منطقة كلامه أو إثبات وجوده"، مؤكدًا أن مصر كبيرة وواعية ومنتبهة لخطوط المؤامرة، وستقوم ببتر يد كل من يريد أن يؤذيها قبل أن يتم مدها.
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