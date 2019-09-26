سر ظهور مدرب منتخب مصر الجديد في الأهلي
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:32 م
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الفجر الرياضي
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كشف مصدر داخل
النادي الأهلي عن أسباب ظهور أحمد أيوب المدرب العام للمنتخب الأول المصري في النادي
الأهلي قبل مران الأحمر استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا،
اليوم الخميس.
وأكد مصدر داخل
النادي الأهلي أن ظهور أيوب داخل النادي الأهلي بتكليف من حسام البدري بشأن التنسيق
بين جهاز المنتخب ورنييه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء،
لاستدعاء عدد من لاعبي الفريق للمنتخب المصري.
وعقد أيوب جلسة
خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر وفايلر قبل مران الأهلي اليوم الخميس
بشأن التنسيق على اللاعبين الذي وقع الاختيار عليهم للانضمام للمنتخب الفترة المقبلة.
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