نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الطلاب المتفوقين من أبناء الأعضاء (صور)

كرمت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، اليوم الخميس، الطلاب المتفوقين في الشهادات الإبتدائية والإعدادية والثانوية، من أبناء المهندسين، وذلك داخل قاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبى.





وفى كلمة ً له أكد نقيب مهندسى الإسكندرية الدكتور محمد هشام سعودى، على أن " تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بالشهادات المختلفة، اليوم، يعد بمثابة دفعة قوية لهم، للحرص الدائم على التفوق والتميز سواء في المراحل التعليمية القادمة أو حياتهم العملية بعد ذلك، موضحا ً أن أهالي هؤلاء الطلاب هم أصحاب الفضل لذا يستحقون كل التحية والتقدير لما بذلوه من جهد وعطاء حتى يصل أبناؤهم للتفوق".





وفى ذات السياق أكد نقيب مهندسى الإسكندرية، على أهمية الإستمرارفى النجاح والتفوق والإستماع إلى توجيهات أولياء الأمور، قائلا ً" إن وطننا مصر الوطن الجميل يحتاج دائما ً إلى بذل الجهد للتقدم والإرتقاء به".



