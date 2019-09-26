اسهل طريقة للتسجيل في بوابة المسقبل للطلاب وأولياء الأمور.. اضغط هنا للاستعلام

تعريف بوابة المستقبل السعودية للتطوير تقنيات التعليم





أعلنت السعودية عن إنطلاق برنامج بوابة المستقبل عام 2017، ليساهم بوابة المستقبل في تطوير تقنيات التعليم بالمملكة، بالإضافة إلى ذلك فإن البوابة سوف تشكل نقلة كبيرة في واقع العملية التعليمية بأكملها، و قد تم إطلاق بوابة المستقبل في 150 مدرسة في مدينة الرياض ومدينة جدة، وتساهم بوابة المستقبل التعليمية في تحول البيئة التعليمية من عادتها الروتينية إلى بيئة تفاعلية رقمية.

وفي نفس السياق، أكدت السعودية على ضرورة الإتجاه إلى التقنيات الحديثة و تسخيرها للعمل بما يخدم مصالح المملكة، و قد تم الإعلان عن آلية عمل بوابة المستقبل ، حيث تعتبر بوابة إليكترونية تعليمية تقوم بمد الطلاب والمعلمين بالمواد الإثرائية اللازمة لإتمام عملياتهم التعليمية وإشباع فضولهم للعلم، بالإضافة إلى ذلك فإن بوابة المستقبل تقدم الكثير من الحلول الإلكترونية للعملية التعليمية، كما تهتم بوابة المستقبل بالطلاب والمعلمين على حد سواء و ذلك لجعل العملية التعليمية أسهل وأكثر تطورًا.



طريقة التسجيل في بوابة المستقبل السعودية





يستحدث بوابة المستقبل أساليب تربوية، وتأتي مبادرة بوابة المستقبل في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ إذ تدعم البوابة أنظمة دروس جماعية وفصول افتراضية، بالإضافة إلى الاختبارات الألكترونية والواجبات المنزلية، لذا نقدم للأشقاء بالمملكة طريقة التسجيل في بوابة المستقبل لتمكين الطلاب من الدخول من خلال الخطوات التالية:





بوابة المستقبل اضغط هنا. - الدخول إلى رابط





- اختيار تسجيل دخول بوابة المستقبل .





- تظهر لك شاشة تسجيل الدخول، تقوم فيها بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي سجلت بها في نظام نور.





نظام برنامج بوابة المستقبل ونظام نور





يختلف نظام بوابة المستقبل عن نظام نور، فهو برنامج مكمل له؛ إذ تهتم البوابة بالعملية التعليمية ذاتها والدروس والأنشطة والفصول التفاعلية والدروس الجماعية وغيرها، بينما نجد نظام نور خاص ببيانات المستخدمين من الطلبة والمعلمين وبيانات المدراس أيضًا، وقد تم تطبيق نظام بوابة المستقبل على النحو التالي:





بوابة المستقبل – جدة





بوابة المستقبل – الرياض





بوابة المستقبل – الشرقية





تحميل تطبيق بوابة المستقبل





تقدم بوابة المستقبل خدماتها على مدار الـ 24 ساعة خلال 7 أيام في الأسبوع لجميع الزوار، ويمكن للزوار الاستفادة منها خارج نطاق المدرسة، فهي تضع العديد من الأنشطة والتطبيقات للمناهج بهدف إثراء العملية التعليمية.





يمكنك الآن تحميل تطبيق بوابة المستقبل على الاجهزة اللوحية والهاتف النقال من خلال الروابط التالية:

















أهداف برنامج بوابة المستقبل التعليمية

- تهدف بوابة المستقبل إلى تغيير و تطوير العملية التعليمية و ذلك عن طريق تعديل النمط التقليدي للتعليم ، و استبداله بالتعليم الرقمي.

- تهدف بوابة المستقبل إلى صنع بيئة تعليمية جيدة و ممتعة و ذلك للحد من البيئة التقليدية المملكة للتعليم ، فمع وجود التعليم الرقمي يمكن خلق تفاعل إيجابي بين الطلاب بعضهم البعض من جانب ، و بين الطلاب و المعلمين من جانب آخر.

- تهدف بوابة المستقبل إلى زيادة توسيع العمليات التعليمية و نشرها خارج حدود المدرسة، فبدلًا من أن يقتصر العلم داخل الفصل الدراسي فقط و البيئة المدرسية؛ تقوم البوابة بخلق المناخ المناسب ليقوم الطالب بالدراسة بشكل منفرد و يبحث في بحور العلم المختلفة.

- تهدف بوابة المستقبل إلى تطوير المهارات المختلفة لدى الطالب، فبدلًا من أن يقوم الطالب بتلقي المعلومات من خلال المعلم و حسب؛ تدفع البوابة الطلاب إلى البحث بأنفسهم عن المعلومات المختلفة، و هذا يفتح آفاق جديدة أمامهم و يجعلهم يتطلعون إلى المستقبل كما يجعلهم أكثر استعدادًا للدراسات الجامعية و سوق العمل.



