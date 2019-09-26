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المبعوث السابق للسلام في الشرق الأوسط: "السيسي" يؤمن بأهمية إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:27 م
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المبعوث السابق للسلام في الشرق الأوسط: السيسي يؤمن بأهمية إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين
دينيس روس
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كساب أحمد
 
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قال دينيس روس، المبعوث السابق للسلام في الشرق الأوسط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية انهاء الصراع بين اسرائيل وفلسطين، ويرى فرصًا كثيرة في المنطقة حال تحقيق الإسلام، ويتمنى أن يحتذي الآخرين المثال المصري لتحقيق المزيد من التقدم في المنطقة.

وتابع المبعوث السابق للسلام في الشرق الأوسط، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج"اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطلع بعد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، لافتَا إلى أن هذه الخطة لن تطرح إلا بعد معرفة نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الفلسطينيين عليهم أن لا يرفضوا خطة السلام المرتقبة قبل أن يطلعوا عليها جيدًا، حتى لا يضيعوا المزيد من الفرص، لإيجاد حلول لعملية السلام، معقبًا: "هذه الخطة لا يعلمها الرئيس السيسي، حتى الآن ولا أنا، والكثيرين لا يعلم عنها شيء، ولن يؤخذ بالانطباعات الأولية لخطة السلام. 

ومن جانب آخر قالت ايريكا تشوسانو، المتحدثة الإقليمية لوزارة الخارجية الأمريكية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها التزام بتحقيق السلام بين فلسطين واسرائيل، وفي هذا الاطار قامت بتخصيص وفد أمريكي لزيارة دول المنطقة للترويج لخطة المقترحة لتحقيق السلام، ومؤخرا تم الإعلان عن الخطة الاقتصادية في ورشة البحرين.
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