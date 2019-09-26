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السفارة السعودية بأنقرة: لم يتم تسجيل أي إصابات إثر زلزال إسطنبول

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:22 م
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السفارة السعودية بأنقرة: لم يتم تسجيل أي إصابات إثر زلزال إسطنبول
السفارة السعودية بتركيا
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الفجر السعودي
 
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أكدت سفارة المملكة لدى تركيا، اليوم الخميس، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الزلزال الذي وقع في إسطنبول.

وقالت السفارة في بيان لها: "تود السفارة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول طمأنة المواطنين بأنه لم تسجل أي إصابات إثر الزلزال الذي وقع في إسطنبول ظهر اليوم، مضيفة بأنها تأمل من المواطنين توخي الحيطة والحذر والاتصال في حالات الطوارئ على الأرقام الخاصة بالسفارة والقنصلية".

ويذكر أن نصحت سفارة المملكة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول، المواطنين والمواطنات الموجودين في مدينة إسطنبول بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات التركية بشأن الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول، اليوم الخميس.

وضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، مدينة إسطنبول التركية، وذلك بعد يومين من زلزال ضرب نفس المدينة بلغت قوته 4.6 درجة ريختر.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن قوة زلزال إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر، بينما ذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان إسطنبول والولايات المحيطة بها شعروا بالزلزال، دون صدور أي بيانات رسمية بوقوع أضرار بشرية أو مادية من عدمه.

وكانت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية، قد أوضحت يوم 24 سبتمبر الجاري، أن زلزالًا ضرب مدينة إسطنبول، مشيرة إلى أن مركزه كان قبالة سواحل منطقة سليفري ببحر مرمرة.

وضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، مناطق قريبة من مدينة دينزيلي غربي تركيا، يوم 8 أغسطس الماضي، وأثار حالة من الهلع بين سكان المنطقة، وذكر مرصد قنديلي أن الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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