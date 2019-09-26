محافظ الدقهلية يستعرض موقف مشروع توريل بارك بحديقة الحيوان في المنصورة

ترأس الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماع مشروع توريل بارك بحديقة الحيوان بالمنصورة، وشدد محافظ الدقهلية علي الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع وازالة كافة العقبات أمام التنفيذ.





وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عقد اليوم اجتماعا لاستعراض موقف مشروع توريل بارك بحديقة الحيوان بالمنصورة بحضور الدكتورة مايسه عبد العزيز استشاري الهيئة العربية للتصنيع والمهندس حسام الشواف مدير عام التسويق،والأستاذ حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة.





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع،وقال إن المحافظة تلتزم دائما بما اتفقت عليه من عقود لان الوقت له أهمية كبرى في انجاز المشروعات.





ووجه محافظ الدقهلية لشركة الكهرباء بالتنسيق مع حي شرق المنصورة بنقل محولي كهرباء بالحديقة ومحيطها لإحدى الغرف التي تم بنائها وإزالة كافة المعوقات أمام التنفيذ.





حضر الاجتماع المحاسب محمد عبد الباقي مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية،والمهندسة ايمان المغازي مدير عام الإدارة الهندسية،والمهندسة سلوى جابر مدير عام التنمية الاقتصادية،والدكتور صادق موسى ممثل الشئون القانونية بالمحافظة،ومسئولي شركة الكهرباء.









وعلى صعيد اخر أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن وصول وحدة تدريب متنقلة لعدد من التخصصات "المهن "في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك "إلى موقعها بقرية شها التابعة لمركز المنصورة.





وأكد محافظ الدقهلية على أن وحدة التدريب المتنقلة ستقوم بتدريب كافة الشباب الراغبين بنطاق المركز والوحدات المحلية من الجنسين على أعمال السباكة والكهرباء والخياطة والتطريز لمدة تبلغ 6 أشهر.





وأشار شاروبيم إلى أنه سيتم تكريم الخمسة الأوائل من كل تخصص بعد انتهاء الدورة بمنحهم ماكينات خياطة وتطريز هدية وشهادة خبرة،ومنح الأوائل من أقسام السباكة والكهرباء شنطة "عدة" كاملة فضلا عن شهادة خبرة لجميع المتدربين الناجحين.





ووجه محافظ الدقهلية للاستاذه سوسن مجاهد رئيس المركز بإزالة كافة المخلفات بمنطقة وجود السيارة وتمهيد الطريق لتيسير حركة السير منها واليها.



