تفاصيل جولة كمال شاروبيم في مدرسة بالدقهلية وتكريم الأوائل

شهد محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم تكريم أوائل طلاب مدرسة الدكتور أحمد دويدار الإعدادية الثانوية بقرية سماحه مركز أجا، وقال محافظ الدقهلية ان مصر دولة كبيرة لها تاريخ وحضارة لا تضاهيها اي دولة في العالم ، والشباب هم مستقبل مصر وبالعلم والعمل تبني الشعوب والأمم.





وشدد محافظ الدقهلية أن قرية سماحه اسم على مسمى وتخرج منها عالم من أهم مؤسسي جامعة قناة السويس.





وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية كرم أوائل الشهادة الثانوية العامة بمدرسة الدكتور أحمد دويدار بقرية سماحة التابعة لمركز أجا.





وأكد محافظ الدقهلية أن مصر دولة كبيرة بتاريخ وحضارة لا تضاهيها أي دولة في العالم وستبقى قوية عزيزة بأبنائها وشبابها الذين هم مستقبل مصر،وأضاف أننا بالعلم والعمل تبني الشعوب والأمم ويعم السلام والأمن والمحبة.





وقال شاروبيم نحن في قرية سماحة وهي اسم على مسمى فالوشوش كلها متسامحه وتخرج منها عالم جليل من أهم مؤسسي جامعة قناة السويس أعطى لها الكثير من علمه وجهده،واضاف اتمني من جميع طلاب وطالبات القرية ان يأخذوه قدوة ومثال يحتذى به فهذا العالم تربى في هذه القرية وتخرج من تلك المدرسة وانا سعيد بوجودي بينكم.





وتفقد محافظ الدقهلية عددا من الفصول بالمدرسة وتحدث مع الطلاب واستمع منهم واطمأن على سير وانتظام العملية التعليمية،وحث الطلاب والطالبات على بذل الجهد لتحقيق التفوق والنجاح ليكونوا بناة مصر ومستقبلها.





يذكر أنه تم تكريم 27طالب وطالبة، 7طالبات من القسم العلمي علوم، و12طالب وطالبة من القسم العلمي رياضيات، و6طلاب وطالبات من القسم الأدبي، تم تسليمهم شهادات تقدير وكتاب من تأليف الدكتور أحمد دويدار تحت عنوان من فجر الحضارة الإنسانية حتي عصر الإنترنت.





كان في استقبال محافظ الدقهلية الدكتور أحمد دويدار رئيس جامعة قناة السويس الأسبق وامين عام اتحاد الجامعات العربيه، والمهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ومتولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة أجا واحمد حسين الخشب وفوزي فتي عضوا مجلس النواب عن دائرة أجا.





استقبل على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية؛ وفد من المجتمع المدنى ؛ برئاسة الدكتورة فرحة الشناوى أستاذ المناعة بطب المنصورة ؛ ورئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة ريهام عاطف محفوظ مدير البنك العربى الافريقى ؛والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية طب المنصورة السابق.



